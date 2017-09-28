Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» не ожидал такой легкой победы над ЦСКА

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В среду ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл дома МЮ со счетом 1:4. На дубль Ромелу Лукаку (4-я и 26-я минуты), голы Антони Марсьяля (18, с пенальти) и Мхитаряна (57) армейцы ответили точным ударом Константина Кучаева (90).

«Мы не ожидали такого счета и не ждали, что забьем трижды в первом тайме и еще один во втором. Не знаю, что случилось с ЦСКА, мы не ждали такой легкой победы, но мы заслужили ее сегодня», — поделился впечатлениями Мхитарян. «ЦСКА еще сохраняет шансы пройти дальше, у них будет еще две игры с “Базелем”, если они в них возьмут шесть очков, то у них все может получится. Я желаю им только удачи», — в то же время сказал полузащитник.

Мхитарян заработал пенальти, с которого команда забила второй гол. «Оппонент сделал подкат, я поставил ногу, он коснулся меня — и вот пенальти», — прокомментировал эпизод Мхитарян.

Игрок сборной Армении поблагодарил болельщиков за персональную поддержу: «Видел много армянских флагов. Спасибо всем армянам, которые пришли на матч и поддерживали меня. Надеюсь, мой гол порадовал их. Я постараюсь продолжать в том же духе».

В другой встрече группы А швейцарский «Базель» на своем поле разгромил португальскую «Бенфику» со счетом 5:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед» (6 очков), далее идут «Базель» (3), ЦСКА (3), «Бенфика» (0). Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 18 октября дома против «Базеля», «Бенфика» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».