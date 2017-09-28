«Ливерпуль» пожаловался в УЕФА на расизм фанатов «Спартака» в адрес юного игрока

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18-летний форвард Бобби Адеканье якобы подвергался оскорбительным жестам и песнопениям, когда выходил на замену по ходу второго тайма. Второй подобный инцидент случился, когда игрок вбрасывал мяч из-за боковой линии.



Официальные лица «Ливерпуля» уже обратились в УЕФА с просьбой изучить ситуацию.