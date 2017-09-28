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28 сентября 2017, 1:28 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ливерпуль» пожаловался в УЕФА на расизм фанатов «Спартака» в адрес юного игрока

«Ливерпуль» подал жалобу в УЕФА после того, как один из их игроков юношеского состава, как считают в клубе, дважды подвергся расовому насилию во время игры Юношеской лиги УЕФА со «Спартаком» в Москве (1:2), утверждает Мirror.

Ливерпуль подал жалобу в <span class=error>УЕФА</span> после того как один из их игроков юношеского состава как считают в клубе дважды подвергся расовому насилию во время игры Юношеской лиги <span class=error>УЕФА</span> со Спартаком в Москве (1:2) утверждает Мirror. Увеличить
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© РИА "Новости"

18-летний форвард Бобби Адеканье якобы подвергался оскорбительным жестам и песнопениям, когда выходил на замену по ходу второго тайма. Второй подобный инцидент случился, когда игрок вбрасывал мяч из-за боковой линии.

Официальные лица «Ливерпуля» уже обратились в УЕФА с просьбой изучить ситуацию.

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