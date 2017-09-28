«План рухнул с первым голом». Моуринью и Гончаренко — о матче ЦСКА — «МЮ»
Гончаренко объяснил природу провала ЦСКА, а Моуринью — феноменальную результативность Лукаку.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Аншлаг в среду вечером был не только на трибунах «ВЭБ-Арены» — в
— Мистер Моуринью, сегодняшняя игра «МЮ» близка к идеалу?
— Конечно, я не ожидал такого начала. Мы очень сильно начали, из четырёх первых ударов три претворили в голы. Всё, что оставалось после такого великолепного начала, это контролировать игру и довести до победы.
— Перед вы игрой сказали, что «Манчестер» должен сохранять спокойствие. После такой победы трудно оставаться на земле?
— Эта победа хорошо скажется как на состоянии команды в целом, так и отдельных игроков. В частности, Андера Эрреры, который не получал достаточно времени в матчах
— Могли бы прокомментировать игру Марсьяля?
— Я очень доволен такой победой на выезде. Когда МЮ два сезона назад играл в Лиге чемпионов, команда испытывала проблемы не только в гостях, но и дома. А сегодня великолепный результат соединился с отличной игрой. До 60-й минуты все действовали просто замечательно. Потом темп сбился, по сути мы уже доигрывали. При этом никто не говорит, что у нас масса игроков выбыли из строя. Нам пришлось заново создавать среднюю линию, тем не менее она сработала превосходно.
— Вчера вы назвали этот состав ЦСКА сильнейшим из тех, которые вам противостояли. Итоговый счёт не вяжется с такой оценкой.
— Так ведь и «МЮ» — моя сильнейшая команда. Я приезжал сюда с «Интером», «Челси», «Реалом», но с двумя последними — уже после групповой стадии. Давление тогда было слишком велико, не позволяя нам показать себя во всей красе. А сегодня я полностью доволен игрой.
— Как прокомментируете, что ваш центральный нападающий забил 10 голов до наступления октября?
— Это замечательное достижение. Но нападающий не играет один. Вокруг него собрана великолепная команда, которая помогает ему достигать такого результата. У Лукаку есть ещё одна игра в этом месяце, чтобы улучшить свой результат. Уверен, мой комплимент не повлияет на Ромелу, и он продолжит усердно работать на тренировках и в матчах.
Виктор Гончаренко, комментируя своё крупнейшее поражение с ЦСКА, был грустен, но обстоятелен.
— Если у нас и был
— С фланга Фернандеса прошли две первые результативные передачи. На его игре сказалось перенесённое повреждение?
— Когда терпишь разгромное поражение, говорить об отдельно взятом игроке сложно.
— Перед матчем вы говорили, что и у «МЮ» есть слабые места. Что имели в виду?
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|27.09.2017 21:45
|Зрители 29073
|Групповой турнир: Группа A
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|1:4
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:3
|Виктор Гончаренко
|Жозе Моуринью
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|8
|15
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|10
|3
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Юнас Эрикссон (Швеция)
|Боковой судья
|Матиас Класениус (Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк (Швеция)
|Стефан Юханнессон (Швеция)
|Гленн Нюберг (Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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