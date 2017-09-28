Аншлаг в среду вечером был не только на трибунах «ВЭБ-Арены» — в конференц-зале тоже. Многие пришли просто поглазеть на Особенного. Поэтому после выступления Жозе Моуринью помещение опустело примерно наполовину. Предводитель «красных дьяволов» не был настроен эпатировать публику громкими заявлениями. Невзирая на крупный счёт, португалец выглядел совершенно опустошённым человеком, мечтающим поскорее вытянуться на кровати, на худой конец — с удобствами развалиться в мягком кресле. С образом надменного себялюбца, созданного прессой, реальный человек за столом имел мало общего.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Похож на человека, выигравшего на выезде 4:1? <a href="https://t.co/QMKKMYN8FI">pic.twitter.com/QMKKMYN8FI</a></p>— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) <a href="https://twitter.com/o_lysenko/status/913160362450710528?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Мистер Моуринью, сегодняшняя игра «МЮ» близка к идеалу?

— Конечно, я не ожидал такого начала. Мы очень сильно начали, из четырёх первых ударов три претворили в голы. Всё, что оставалось после такого великолепного начала, это контролировать игру и довести до победы.

— Перед вы игрой сказали, что «Манчестер» должен сохранять спокойствие. После такой победы трудно оставаться на земле?

— Эта победа хорошо скажется как на состоянии команды в целом, так и отдельных игроков. В частности, Андера Эрреры, который не получал достаточно времени в матчах Премьер-Лиги, но сегодня сыграл великолепно. То же самое можно сказать про Марсьяля. Я очень доволен. Игроки получили большой заряд уверенности в себе. Нам надо уже думать о следующем матче.

— Могли бы прокомментировать игру Марсьяля?

— Я очень доволен такой победой на выезде. Когда МЮ два сезона назад играл в Лиге чемпионов, команда испытывала проблемы не только в гостях, но и дома. А сегодня великолепный результат соединился с отличной игрой. До 60-й минуты все действовали просто замечательно. Потом темп сбился, по сути мы уже доигрывали. При этом никто не говорит, что у нас масса игроков выбыли из строя. Нам пришлось заново создавать среднюю линию, тем не менее она сработала превосходно.

— Вчера вы назвали этот состав ЦСКА сильнейшим из тех, которые вам противостояли. Итоговый счёт не вяжется с такой оценкой.

— Так ведь и «МЮ» — моя сильнейшая команда. Я приезжал сюда с «Интером», «Челси», «Реалом», но с двумя последними — уже после групповой стадии. Давление тогда было слишком велико, не позволяя нам показать себя во всей красе. А сегодня я полностью доволен игрой.

— Как прокомментируете, что ваш центральный нападающий забил 10 голов до наступления октября?

— Это замечательное достижение. Но нападающий не играет один. Вокруг него собрана великолепная команда, которая помогает ему достигать такого результата. У Лукаку есть ещё одна игра в этом месяце, чтобы улучшить свой результат. Уверен, мой комплимент не повлияет на Ромелу, и он продолжит усердно работать на тренировках и в матчах.

Виктор Гончаренко, комментируя своё крупнейшее поражение с ЦСКА, был грустен, но обстоятелен.

— Если у нас и был какой-то план-то на игру, то он рухнул с первым пропущенным мячом, — признался главный тренер «армейцев». — Уровень игры после этого сильно упал. Мы не успевализа соперником, моментами «МЮ» имел очень большое преимущество. Да, мы можем говорить, что класс команды очень высокий — это лидер английской Премьер-лиги. При этом Акинфеев ещё и выручил нас в нескольких моментах. Мы пробовали путём замен найти баланс. Но то, как соперник возвращался после потери мяча в защиту, — это пособие, как надо делать.

— С фланга Фернандеса прошли две первые результативные передачи. На его игре сказалось перенесённое повреждение?

— Когда терпишь разгромное поражение, говорить об отдельно взятом игроке сложно.