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28 сентября 2017, 1:10 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ЦСКА заработал около $ 1 млн на продаже билетов на матч с «МЮ»

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев после домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» (1:4) рассказал о прибыли, которую получил клуб с продажи билетов на игру.

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев после домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с английским Манчестер Юнайтед (1:4) рассказал о прибыли которую получил клуб с продажи билетов на игру. Увеличить
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«Из положительных моментов сегодня выделю поддержку болельщиков. Это сильно впечатляет. Немало важно то, что они не использовали пиротехнику и не устраивали провокаций. Они до последнего гнали команду вперёд.

Сколько удалось заработать на продаже билетов? Мы ещё не всё подсчитали, но заработали порядка $ 1 млн, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

27.09.2017 21:45 Зрители 29073 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
ЦСКА 1:4 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Жозе Моуринью
Голы
90′ Константин Кучаев (А. Головин) 89
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль) 4′
11 Антони Марсьяль 18′
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль, Г. Мхитарян) 26′
22 Генрих Мхитарян 57′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
42′ Александр Головин 17
54′ Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
59′ 84′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
18 Эшли Янг (к) 67′
36 Маттео Дармиан
22 Генрих Мхитарян 60′
14 Джесси Лингард
11 Антони Марсьяль 72′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 8
15 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 10
3 Угловые 7
10 Фолы 5
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Боковой судья Матиас Класениус (Швеция)
Боковой судья Даниэль Вернмарк (Швеция)
  Стефан Юханнессон (Швеция)
  Гленн Нюберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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