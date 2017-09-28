ЦСКА заработал около $ 1 млн на продаже билетов на матч с «МЮ»
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев после домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» (1:4) рассказал о прибыли, которую получил клуб с продажи билетов на игру.
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«Из положительных моментов сегодня выделю поддержку болельщиков. Это сильно впечатляет. Немало важно то, что они не использовали пиротехнику и не устраивали провокаций. Они до последнего гнали команду вперёд.
Сколько удалось заработать на продаже билетов? Мы ещё не всё подсчитали, но заработали порядка $ 1 млн, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
|27.09.2017 21:45
|Зрители 29073
|Групповой турнир: Группа A
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|1:4
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|8
|15
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|10
|3
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Юнас Эрикссон (Швеция)
|Боковой судья
|Матиас Класениус (Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк (Швеция)
|Стефан Юханнессон (Швеция)
|Гленн Нюберг (Швеция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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