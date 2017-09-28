ЦСКА заработал около $ 1 млн на продаже билетов на матч с «МЮ»

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«Из положительных моментов сегодня выделю поддержку болельщиков. Это сильно впечатляет. Немало важно то, что они не использовали пиротехнику и не устраивали провокаций. Они до последнего гнали команду вперёд.

Сколько удалось заработать на продаже билетов? Мы ещё не всё подсчитали, но заработали порядка $ 1 млн, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.