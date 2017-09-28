Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение в ЛЧ от «Манчестер Юнайтед»

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Встреча ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» прошла на арене «красно-синих» в Москве и завершилась со счетом 4:1 в пользу манкунианцев, в составе которых помимо Лукаку (4-я и 27-я минуты) отличились Антони Марсьяль (19) и Генрих Мхитарян (57). Автором единственного мяча ЦСКА на 90-й минуте стал 19-летний Константин Кучаев, для которого он стал дебютным в основном составе армейцев.

Атмосфера праздника

Одной из главных интриг, стоящих перед встречей, было участие в ней правого защитника «красно-синих» Марио Фернандеса. Футболист бразильского происхождения получил сотрясение мозга в матче последнего тура чемпионата России против московского «Динамо», покинув поле на носилках. Сможет ли он сыграть с «Манчестер Юнайтед», не было известно до последнего момента, а тот факт, что Фернандес накануне встречи тренировался по индивидуальной программе, только добавил опасений.

«Марио — боец», — подчеркнул главный тренер «красно-синих» Виктор Ганчаренко, отметив высокие шансы выхода защитника на поле, что в итоге и подтвердил стартовый состав ЦСКА. К слову, болельщики «красно-синих» продолжили акцию гостеприимства Gentlefan, начало которой положил еще «Ростов» перед встречей с тем же «МЮ» в марте, а накануне поддержал и московский «Спартак» в игре с «Ливерпулем». Каждый болельщик «Манчестер Юнайтед» перед входом на сектор получил памятный дождевик, выпущенный специально к этому матчу.

Не уступили армейцы «Спартаку» не только в гостеприимстве по отношению к британским фанатам, но и в перфомансе, охватившем сразу три трибуны армейской арены. Огромная цифра «12», выложенная на всю фанатскую трибуну, и огромная надпись «Мы — ЦСКА, мы победим», украсившая центральные секторы, вкупе с аншлагом и красно-синими полосами за воротами Игоря Акинфеева создавали атмосферу настоящего футбольного праздника, что, к сожалению, не слишком характерно для «Арены ЦСКА».

Тройной удар

Приятная радость улетучилась уже на 4-й минуте. Вроде бы достаточно равная игра обернулась голом в первой же опасной атаке «Манчестер Юнайтед»: Лукаку головой замкнул передачу с левого фланга. ЦСКА ответил опаснейшим контрвыпадом и хлестким ударом Алана Дзагоева, с которым Давид де Хеа хоть и с трудом, но справился. На встречных курсах — так принято называть подобный футбол, и вскоре все свое мастерство показал Акинфеев, отбив удар Мхитаряна в упор.

Но все же второй мяч в ворота армейцев не заставил себя ждать. Спорное решение арбитра назначить пенальти после падения Мхитаряна в штрафной «красно-синих» завершилось точным ударом Марсьяля с «точки». При этом сказать, что ЦСКА выглядел ошарашенным, было нельзя — армейцы старались держать баланс в созидании и разрушении, но второе команде Ганчаренко удавалось явно хуже. На 27-й минуте Лукаку оформил дубль, расстреляв ворота хозяев буквально с пары метров после передачи в исполнении Марсьяля.

Единственное, что могло порадовать фанатов ЦСКА, так это был счет в Базеле, где одноименный клуб со счетом 2:0 вел в матче с «Бенфикой», оставляя «красно-синих» на третьем месте.

Что лучше?

Одна мысль не покидала голову все эти минуты: что лучше — показывать свою смелость и уступать с разгромным счетом «Манчестер Юнайтед» или все-таки выходить с привычной для времен Леонида Слуцкого опаской, но все же сдерживать атаки таких грандов, как мюнхенская «Бавария» или «Манчестер Сити»? Хотя все же не стоит забывать и про 1:5 от «Ромы» в 2014 году.

После перерыва ЦСКА продолжал атаковать, но остроты москвичам явно не хватало. Да, обвинять армейцев в отсутствии игровой мысли было нельзя, но и хвалить команду было особо не за что. Прошло 10 с небольшим минут, и армейцы пропустили вновь. Очередной провал в обороне привел к опаснейшему удару Марсьяля, Акинфеев угрозу отвел, а вот с добиванием в исполнении Мхитаряна голкипер сборной России уже не справился.

Надо отдать должное ЦСКА, который бился до последней минуты встречи, и чайной ложечкой меда в цистерне дегтя в этот вечер стал гол в исполнении вышедшего на замену Кучаева, очередного молодого дарования ЦСКА.

В концовке матча разгромный счет горел не только на табло армейской арены, но и в Швейцарии, где «Базель» буквально разнес «Бенфику» со счетом 5:0. И мысли, высказываемые многими любителями футбола о необходимости брать шесть очков со швейцарцами, начинали вызывать все большее и большее сомнение. И чтобы рассчитывать хоть на малейшие шансы в Лиге чемпионов, «Ганчаренко и Ко» необходимо проделать серьезнейшую работу над ошибками. Иначе можно попасть не только под британский, но и под швейцарский «каток».