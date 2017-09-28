«Зенит» примет «Реал Сосьедад», «Локомотив» встретится со «Злином» в Лиге Европы
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 сен —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российские клубы в четверг проведут матчи второго тура группового этапа Лиги Европы: «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с испанским клубом «Реал Сосьедад», а московский «Локомотив» примет чешский «Злин».
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ОДИН ИЗ СЛОЖНЕЙШИХ МАТЧЕЙ ДЛЯ «ЗЕНИТА» В СЕЗОНЕ
«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России по итогам 11 туров РФПЛ. По ходу сезона команда Роберто Манчини потерпела три поражения, и все они пришлись на кубковые турниры. «Сине-бело-голубые» стартовали в групповом турнире Лиги Европы с разгрома в Македонии, который российский клуб учинил «Вардару» (5:0). Во втором же туре «Зениту» предстоит встретиться со своим главным соперником на этом этапе, занявшим по итогам предыдущего сезона в чемпионате Испании 6-е место.
Накануне на базе клуба в Удельном парке Манчини отметил, что ждёт очень сложной игры. «Это сильная команда. Одна из самых сильных в Испании. Футболисты отлично оснащены технически, команда обладает настоящим спортивным характером. Считаю, что нам предстоит тяжелейший матч, один из самых сложных в сезоне», — сказал итальянский специалист добавив, что почти все футболисты «Зенита» готовы к матчу.
«Почти все футболисты в хорошей форме и восстановились. Не уверен, что (хавбек Олег) Шатов сможет сыграть завтра. Мы рассчитываем на полное его восстановление к воскресному матчу (в чемпионате России с махачкалинским “Анжи”)», — подчеркнул Манчини.
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что его одноклубники со всей серьезностью отнесутся к сопернику. «Нам предстоит очень сложный матч. “Реал Сосьедад” — одна из самых сильных команд в группе. У них в команде играют очень быстрые ребята. Мы относимся к этой встрече очень серьезно, будем играть на максимуме наших возможностей от первой и до последней минуты», — сказал аргентинец.
Старт нового сезона у клуба из
Предстоящий матч интересен еще и с той точки зрения, что Манчини и главный тренер испанского клуба Сакристан ранее встречались на поле как футболисты. В мае 1992 года испанская «Барселона» с Сакристаном в составе обыграла итальянскую «Сампдорию», капитаном которой был Манчини, в финале Кубка чемпионов со счетом 1:0. Перед игрой на Крестовском острове Сакристан не преминул вспомнить об этом.
«ЛОКОМОТИВ» ПОБОРЕТСЯ ЗА ЛИДЕРСТВО В ГРУППЕ
Оба матча первого тура в квартете F, где играет «Локомотив», завершились вничью (0:0), поэтому команда Юрия Сёмина имеет отличный шанс выйти в лидеры группы по итогам матча с чешской командой. Встреча начнется необычно поздно для России, чему на предматчевой
«Играем очень поздно, даже не знаю, почему так. Очень неудобное время для нас, тем более игра в Москве. Даже не знаешь, во сколько с базы выезжать, чтобы вовремя до стадиона доехать. Это большая проблема. В такое время мы вообще никогда не тренируемся. Хотя сейчас у нас больше времени на восстановление после “Ростова”, зато, наоборот, хуже в преддверии матча с “Динамо”. У нас даже двух суток на восстановление не будет, это очень плохо», — сказал Семин.
«Локомотив» подходит к матчу Лиги Европы с хорошим настроением: в воскресенье столичный клуб победил в чемпионате России «Ростов» со счетом 1:0, забив мяч в компенсированное время, и остается главным преследователем «Зенита» в РФПЛ. Не смогут сыграть со «Злином»
«Злин» есть «Злин», сравнивать его ни с кем не буду. Эта команда очень дружная, просто так Кубок Чехии не выигрывают. Они компактно играют в обороне, хорошо играют на стандартах, есть много иностранных игроков. Нам предстоит сложный матч. Главное не схема, а как команда играет. Со «Славией» соперник сыграл отлично, информации много. Заострять внимание на соперниках не стоит, надо больше думать о себе, — сказал Сёмин.
Главный тренер чешского клуба Богумил Паник перед матчем с российским клубом отдал должное силе москвичей. «Локомотив» — безусловный фаворит группы. Видел матч с «Копенгагеном», именно эти команды будут задавать тон в группе. Мы же из тех, кто попал в Лигу Европы, чтобы накапливать футбольный опыт. Эти матчи помогут нам это сделать, — заявил Паник на
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