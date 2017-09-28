«Зенит» примет «Реал Сосьедад», «Локомотив» встретится со «Злином» в Лиге Европы

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Матч в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 мск и пройдет на стадионе на Крестовском острове, игра в Черкизово начнется в 22:05 мск.

ОДИН ИЗ СЛОЖНЕЙШИХ МАТЧЕЙ ДЛЯ «ЗЕНИТА» В СЕЗОНЕ

«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России по итогам 11 туров РФПЛ. По ходу сезона команда Роберто Манчини потерпела три поражения, и все они пришлись на кубковые турниры. «Сине-бело-голубые» стартовали в групповом турнире Лиги Европы с разгрома в Македонии, который российский клуб учинил «Вардару» (5:0). Во втором же туре «Зениту» предстоит встретиться со своим главным соперником на этом этапе, занявшим по итогам предыдущего сезона в чемпионате Испании 6-е место.

Накануне на базе клуба в Удельном парке Манчини отметил, что ждёт очень сложной игры. «Это сильная команда. Одна из самых сильных в Испании. Футболисты отлично оснащены технически, команда обладает настоящим спортивным характером. Считаю, что нам предстоит тяжелейший матч, один из самых сложных в сезоне», — сказал итальянский специалист добавив, что почти все футболисты «Зенита» готовы к матчу.

«Почти все футболисты в хорошей форме и восстановились. Не уверен, что (хавбек Олег) Шатов сможет сыграть завтра. Мы рассчитываем на полное его восстановление к воскресному матчу (в чемпионате России с махачкалинским “Анжи”)», — подчеркнул Манчини.

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что его одноклубники со всей серьезностью отнесутся к сопернику. «Нам предстоит очень сложный матч. “Реал Сосьедад” — одна из самых сильных команд в группе. У них в команде играют очень быстрые ребята. Мы относимся к этой встрече очень серьезно, будем играть на максимуме наших возможностей от первой и до последней минуты», — сказал аргентинец.

Старт нового сезона у клуба из Сан-Себастьяна не слишком задался. Первые три тура чемпионата Испании завершились победами команды Эусебио Сакристана, за которыми последовали три поражения кряду — от мадридского «Реала» (1:3), «Леванте» (0:3) и «Валенсии» (2:3). В Лиге же Европы был разгромлен норвежский «Русенборг» (4:0). В связи с этим любопытно, какую игровую модель выберет на матч Манчини, который в атаке располагает не только пребывающим в великолепной форме Александром Кокориным, но и Артёмом Дзюбой, вернувшим себе место в основном составе клуба.

Предстоящий матч интересен еще и с той точки зрения, что Манчини и главный тренер испанского клуба Сакристан ранее встречались на поле как футболисты. В мае 1992 года испанская «Барселона» с Сакристаном в составе обыграла итальянскую «Сампдорию», капитаном которой был Манчини, в финале Кубка чемпионов со счетом 1:0. Перед игрой на Крестовском острове Сакристан не преминул вспомнить об этом.

«ЛОКОМОТИВ» ПОБОРЕТСЯ ЗА ЛИДЕРСТВО В ГРУППЕ

Оба матча первого тура в квартете F, где играет «Локомотив», завершились вничью (0:0), поэтому команда Юрия Сёмина имеет отличный шанс выйти в лидеры группы по итогам матча с чешской командой. Встреча начнется необычно поздно для России, чему на предматчевой пресс-конференции возмутился главный тренер железнодорожников.

«Играем очень поздно, даже не знаю, почему так. Очень неудобное время для нас, тем более игра в Москве. Даже не знаешь, во сколько с базы выезжать, чтобы вовремя до стадиона доехать. Это большая проблема. В такое время мы вообще никогда не тренируемся. Хотя сейчас у нас больше времени на восстановление после “Ростова”, зато, наоборот, хуже в преддверии матча с “Динамо”. У нас даже двух суток на восстановление не будет, это очень плохо», — сказал Семин.

«Локомотив» подходит к матчу Лиги Европы с хорошим настроением: в воскресенье столичный клуб победил в чемпионате России «Ростов» со счетом 1:0, забив мяч в компенсированное время, и остается главным преследователем «Зенита» в РФПЛ. Не смогут сыграть со «Злином» из-за повреждений защитник Тарас Михалик и хавбек Мацей Рыбус, а также уже достаточно давно травмированные форвард Ари и защитник Ведран Чорлука. Сёмин подчеркнул, что матч его команде предстоит непростой, отметив грамотную игру «Злина» в обороне.

«Злин» есть «Злин», сравнивать его ни с кем не буду. Эта команда очень дружная, просто так Кубок Чехии не выигрывают. Они компактно играют в обороне, хорошо играют на стандартах, есть много иностранных игроков. Нам предстоит сложный матч. Главное не схема, а как команда играет. Со «Славией» соперник сыграл отлично, информации много. Заострять внимание на соперниках не стоит, надо больше думать о себе, — сказал Сёмин.