Гончаренко: Первый гол «Манчестер Юнайтед» развалил игру футболистов ЦСКА

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В среду ЦСКА дома проиграл английскому клубу со счетом 1:4.

«Игру команды развалил первый пропущенный гол, — сказал Гончаренко. — После него мы не смогли вернуться в игру. Мы впервые за долгое время столкнулись с таким быстрым ритмом, совершали глупые ошибки для нашего уровня».

«Сохранить лицо помог Игорь Акинфеев, выручивший несколько раз, — продолжил тренер армейцев. — «Манчестер Юнайтед» прессинговал, из-за чего были ошибки. Постараемся забыть этот матч, до игры с «Базелем» еще далеко, теперь будем готовиться к мату чемпионата России с «Уфой».

Главный тренер англичан Жозе Моуринью отметил хорошую игру своей команды. «Мы хорошо играли, хорошо начали, создавали моменты, быстро забили голы. Я не думаю, что ЦСКА сыграл плохо, сегодня мы сыграли очень хорошо», — отметил он.

Следующий матч Лиги чемпионов подопечные Гончаренко проведут 18 октября дома против «Базеля».