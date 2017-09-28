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28 сентября 2017, 0:52 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Гончаренко: Первый гол «Манчестер Юнайтед» развалил игру футболистов ЦСКА

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Первый пропущенный мяч от английского «Манчестер Юнайтед» развалил дальнейшую игру российского ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» выразил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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В среду ЦСКА дома проиграл английскому клубу со счетом 1:4.

«Игру команды развалил первый пропущенный гол, — сказал Гончаренко. — После него мы не смогли вернуться в игру. Мы впервые за долгое время столкнулись с таким быстрым ритмом, совершали глупые ошибки для нашего уровня».

«Сохранить лицо помог Игорь Акинфеев, выручивший несколько раз, — продолжил тренер армейцев. — «Манчестер Юнайтед» прессинговал, из-за чего были ошибки. Постараемся забыть этот матч, до игры с «Базелем» еще далеко, теперь будем готовиться к мату чемпионата России с «Уфой».

Главный тренер англичан Жозе Моуринью отметил хорошую игру своей команды. «Мы хорошо играли, хорошо начали, создавали моменты, быстро забили голы. Я не думаю, что ЦСКА сыграл плохо, сегодня мы сыграли очень хорошо», — отметил он.

Следующий матч Лиги чемпионов подопечные Гончаренко проведут 18 октября дома против «Базеля».

27.09.2017 21:45 Зрители 29073 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
ЦСКА 1:4 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Жозе Моуринью
Голы
90′ Константин Кучаев (А. Головин) 89
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль) 4′
11 Антони Марсьяль 18′
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль, Г. Мхитарян) 26′
22 Генрих Мхитарян 57′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
42′ Александр Головин 17
54′ Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
59′ 84′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
18 Эшли Янг (к) 67′
36 Маттео Дармиан
22 Генрих Мхитарян 60′
14 Джесси Лингард
11 Антони Марсьяль 72′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 8
15 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 10
3 Угловые 7
10 Фолы 5
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Боковой судья Матиас Класениус (Швеция)
Боковой судья Даниэль Вернмарк (Швеция)
  Стефан Юханнессон (Швеция)
  Гленн Нюберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение в ЛЧ от «Манчестер Юнайтед»

Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение в ЛЧ от «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от английского «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов, уже в первом тайме встречи пропустив три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку.
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