Гончаренко: Первый гол «Манчестер Юнайтед» развалил игру футболистов ЦСКА
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Первый пропущенный мяч от английского «Манчестер Юнайтед» развалил дальнейшую игру российского ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» выразил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
В среду ЦСКА дома проиграл английскому клубу со счетом 1:4.
«Игру команды развалил первый пропущенный гол, — сказал Гончаренко. — После него мы не смогли вернуться в игру. Мы впервые за долгое время столкнулись с таким быстрым ритмом, совершали глупые ошибки для нашего уровня».
«Сохранить лицо помог Игорь Акинфеев, выручивший несколько раз, — продолжил тренер армейцев. — «Манчестер Юнайтед» прессинговал, из-за чего были ошибки. Постараемся забыть этот матч, до игры с «Базелем» еще далеко, теперь будем готовиться к мату чемпионата России с «Уфой».
Главный тренер англичан Жозе Моуринью отметил хорошую игру своей команды. «Мы хорошо играли, хорошо начали, создавали моменты, быстро забили голы. Я не думаю, что ЦСКА сыграл плохо, сегодня мы сыграли очень хорошо», — отметил он.
Следующий матч Лиги чемпионов подопечные Гончаренко проведут 18 октября дома против «Базеля».
МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от английского «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов, уже в первом тайме встречи пропустив три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку.