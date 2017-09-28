Португалия не смогла приблизиться к России в таблице коэффициентов УЕФА

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Российский ЦСКА дома потерпел крупное поражение от английского «Манчестер Юнайтед» (1:4). Португальские клубы также выступили неудачно — «Бенфика» на выезде была разгромлена швейцарским «Базелем» (0:5), а «Спортинг» в родных стенах уступил испанской «Барселоне» (0:1).

Суммарные коэффициенты России и Португалии остались на прежней отметке — 45,582 и 41,915 балла соответственно. Россия в таблице коэффициентов УЕФА идет на шестом месте, позволяющем заявить в еврокубки сезона-2019/20 шесть клубов — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Португалия занимает седьмую строчку, дающую право делегировать в еврокубки-2019/20 пять команд. На пятом месте с суммарным коэффициентом 48,748 балла находится Франция, чей ПСЖ в среду победил немецкую «Баварию» (3:0).

Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Германия и Италия.

В четверг во втором туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с испанским «Реал Сосьедадом», а «Локомотив» в Москве встретится с чешским «Фаставом».

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента учитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.