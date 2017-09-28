Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31149153/
28 сентября 2017, 0:12 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Гол Батшуайи на 94-й минуте принёс «Челси» победу в матче с «Атлетико»

«Атлетико» уступил «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Атлетико уступил Челси в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 39-й минуте Филипе Луис после подачи на ближнюю штангу рукой придержал за майку соперника и не позволил тому пробить. Антуан Гризманн с пенальти пробил практически по центру — по ширине, и ближе к перекладине — по высоте, а голкипер прыгнул в левый от себя угол.

На исходе часа игры Эден Азар получил мяч на левом фланге и навесил в центр на Альваро Морату, тот головой опередил Диего Година и переправил мяч в дальний угол. В концовке Маркос Алонсо в касание прострелил низом в центр на Миши Батшуайи, и он с близкого расстояния направил мяч в ближний нижний угол.

27.09.2017 21:45 Зрители 60643 Групповой турнир: Группа C Wanda Metropolitano
Атлетико 1:2 Челси
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Антонио Конте
Голы
40′ Антуан Гризманн 7
9 Альваро Мората (Э. Азар) 60′
23 Миши Батшуайи (М. Алонсо) 90+4′
Составы
Ян Облак 13
Хуанфран 20
Филипе Луис 3
Диего Годин (к) 2
Лукас Эрнандез 19
Коке 6
54′ Антуан Гризманн 7
Ньигес Сауль 8
69′ Янник Феррейра-Карраско 10
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
70′ Анхель Корреа 11
Николас Гайтан 22
47′ 77′ Томас Партей 5
Хосе Хименес 24
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл (к)
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз 39′
15 Виктор Мозес
3 Маркос Алонсо
7 Н`Голо Канте
14 Темуе Бакайоко
9 Альваро Мората 82′
23 Миши Батшуайи
4 Сеск Фабрегас 86′
27 Андреас Кристенсен
10 Эден Азар 82′
22 Виллиан
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 4
3 Угловые 4
14 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение в ЛЧ от «Манчестер Юнайтед»

Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение в ЛЧ от «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от английского «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов, уже в первом тайме встречи пропустив три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку.
Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я