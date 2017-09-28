Гол Батшуайи на 94-й минуте принёс «Челси» победу в матче с «Атлетико»
«Атлетико» уступил «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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На 39-й минуте Филипе Луис после подачи на ближнюю штангу рукой придержал за майку соперника и не позволил тому пробить. Антуан Гризманн с пенальти пробил практически по центру — по ширине, и ближе к перекладине — по высоте, а голкипер прыгнул в левый от себя угол.
На исходе часа игры Эден Азар получил мяч на левом фланге и навесил в центр на Альваро Морату, тот головой опередил Диего Година и переправил мяч в дальний угол. В концовке Маркос Алонсо в касание прострелил низом в центр на Миши Батшуайи, и он с близкого расстояния направил мяч в ближний нижний угол.
|27.09.2017 21:45
|Зрители 60643
|Групповой турнир: Группа C
|Wanda Metropolitano
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Антонио Конте
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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