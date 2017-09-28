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28 сентября 2017, 0:09 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Спортинг», «Ювентус» победил в матче с «Олимпиакосом»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский «Спортинг» принимал на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский <span class=error>Спортинг</span> принимал на своём поле Барселону. Увеличить
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Единственный гол в этой встрече провёл в собственные ворота уругвайский защитник «Спортинга» Себастьян Коатес на 49-й минуте.

В другом матче дня, который проходил параллельно, «Ювентус» на своём поле обыграл «Олимпиакос» со счётом 2:0. В составе туринцев голы забили форварды Гонсало Игуаин и Марио Манджукич.

27.09.2017 21:45 Зрители 48575 Групповой турнир: Группа D Jose Alvalade
Спортинг 0:1 Барселона
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Жезуш Жорже Эрнесто Вальверде
Голы
13 Себастьян Коатес 49′
Составы
Руй Патрисиу (к) 1
53′ Кристиано Пиччини 92
58′ Себастьян Коатес 13
Жереми Матье 22
6′ Желсон Мартинш 77
Бруну Фернандеш 8
Виллиам Карвалью 14
Родриго Батталья 16
26′ 74′ Фабиу Коэнтрау 5
Хонатан Кристиан Сильва 3
48′ 73′ Маркос Акунья 9
Бруну Сезар 11
40′ 44′ Сейду Думбья 88
Бас Дост 28
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду 69′
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс
10 Лионель Месси
20 Серхи Роберто 87′
21 Андре Гомиш
9 Луис Суарес 89′
22 Парреу Алейш Видаль 90+2′
8 Андрес Иньеста (к) 80′
15 Паулинью
Статистика
6 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 5
3 Угловые 4
19 Фолы 12
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Олимпиакос П
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