«Барселона» обыграла «Спортинг», «Ювентус» победил в матче с «Олимпиакосом»
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский «Спортинг» принимал на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Единственный гол в этой встрече провёл в собственные ворота уругвайский защитник «Спортинга» Себастьян Коатес на 49-й минуте.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Ювентус» на своём поле обыграл «Олимпиакос» со счётом 2:0. В составе туринцев голы забили форварды Гонсало Игуаин и Марио Манджукич.
|27.09.2017 21:45
|Зрители 48575
|Групповой турнир: Группа D
|Jose Alvalade
Главные тренеры
|Жезуш Жорже
|Эрнесто Вальверде
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter