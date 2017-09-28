«Барселона» обыграла «Спортинг», «Ювентус» победил в матче с «Олимпиакосом»

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Единственный гол в этой встрече провёл в собственные ворота уругвайский защитник «Спортинга» Себастьян Коатес на 49-й минуте.

В другом матче дня, который проходил параллельно, «Ювентус» на своём поле обыграл «Олимпиакос» со счётом 2:0. В составе туринцев голы забили форварды Гонсало Игуаин и Марио Манджукич.