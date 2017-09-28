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28 сентября 2017, 0:13 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«ПСЖ» разгромил «Баварию», «Селтик» выиграл у «Андерлехта»

«ПСЖ» разгромил «Баварию» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

<span class=error>ПСЖ</span> разгромил Баварию в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
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В дебюте игры Неймар получил мяч слева, сместился к штрафной и прошёл к центру, сыграв направо на свободного Дани Алвеса, который после паузы расстрелял ворота Свена Ульрайха. На 31-й минуте Килиан Мбаппе выскочил на проникающий пас, развернулся на краю чужой штрафной и сыграл на подключившегося к атаке Эдинсона Кавани, который с ходу пробил в ближнюю девятку.

В середине второго тайма Мбаппе на краю штрафной легко обыграл Давида Алабу, а затем прострелил в ноги Хави Мартинеса. Тот не успел отбить мяч, и ворота расстрелял подоспевший Неймар.

В другом матче группы В «Селтик» на выезде выиграл у «Андерлехта» со счетом 3:0.

27.09.2017 21:45 Зрители 46252 Групповой турнир: Группа B Parc des Princes
ПСЖ 3:0 Бавария
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Карло Анчелотти
Голы
2′ Дани Алвес (Неймар) 32
31′ Эдинсон Кавани (К. Мбаппе) 9
63′ Неймар 10
Составы
Альфонс Ареола 16
Дани Алвес 32
Левен Кюрзава 20
Тиагу Силва (к) 2
Маркиньюс 5
Адриен Рабьо 25
Эдинсон Кавани 9
Неймар 10
73′ 90′ Марко Верратти 6
Юлиан Дракслер 23
79′ Кильян Мбаппе 29
Анхель Ди Мария 11
86′ Тиагу Мотта 8
Джовани Ло Сельсо 18
26 Свен Ульрайх
32 Джошуа Киммих 23′
27 Давид Алаба
4 Никлас Зюле
8 Хави Мартинес
23 Артуро Видаль 45′
9 Роберт Левандовски
6 Тиагу Алькантара 60′
24 Корантен Толиссо 45′
19 Себастьян Руди 78′
25 Томас Мюллер (к) 69′
10 Арьен Роббен
11 Хамес Родригес 45′
29 Кингсли Коман
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 18
10 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
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Красная карточка
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