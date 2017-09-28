«ПСЖ» разгромил «Баварию», «Селтик» выиграл у «Андерлехта»
«ПСЖ» разгромил «Баварию» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В дебюте игры Неймар получил мяч слева, сместился к штрафной и прошёл к центру, сыграв направо на свободного Дани Алвеса, который после паузы расстрелял ворота Свена Ульрайха. На 31-й минуте Килиан Мбаппе выскочил на проникающий пас, развернулся на краю чужой штрафной и сыграл на подключившегося к атаке Эдинсона Кавани, который с ходу пробил в ближнюю девятку.
В середине второго тайма Мбаппе на краю штрафной легко обыграл Давида Алабу, а затем прострелил в ноги Хави Мартинеса. Тот не успел отбить мяч, и ворота расстрелял подоспевший Неймар.
В другом матче группы В «Селтик» на выезде выиграл у «Андерлехта» со счетом 3:0.
|27.09.2017 21:45
|Зрители 46252
|Групповой турнир: Группа B
|Parc des Princes
|Эмери Унаи
|Карло Анчелотти
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|18
|10
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter