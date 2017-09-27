«Базель» разгромил «Бенфику» в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов

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Встреча группы А, в которой также играет московский ЦСКА, состоялась в среду в Базеле и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали Михаэль Ланг (2-я минута), Димитри Оберлин (20 и 69), Рики ван Волфсвинкел (60, с пенальти) и Блас Риверос (76).

На 62-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Бенфики» Андре Алмейда.

В следующем туре «Базель», набравший три очка в двух играх, сыграет в Москве с ЦСКА (3 очка), а «Бенфика» (0) примет английский «Манчестер Юнайтед» (6). Матчи пройдут 18 октября.