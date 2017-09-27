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27 сентября 2017, 23:47 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Базель» разгромил «Бенфику» в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Швейцарский «Базель» одержал крупную победу над португальской «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Швейцарский Базель одержал крупную победу над португальской <span class=error>Бенфикой</span> в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Увеличить
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Встреча группы А, в которой также играет московский ЦСКА, состоялась в среду в Базеле и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали Михаэль Ланг (2-я минута), Димитри Оберлин (20 и 69), Рики ван Волфсвинкел (60, с пенальти) и Блас Риверос (76).

На 62-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Бенфики» Андре Алмейда.

В следующем туре «Базель», набравший три очка в двух играх, сыграет в Москве с ЦСКА (3 очка), а «Бенфика» (0) примет английский «Манчестер Юнайтед» (6). Матчи пройдут 18 октября.

27.09.2017 21:45 Зрители 34111 Групповой турнир: Группа A St. Jakob Park
Базель 5:0 Бенфика
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Рафаэль Вики Витория Руй
Голы
2′ Михаэль Ланг 5
20′ Димитри Оберлен (Р. Штеффен) 19
59′ Рикки ван Волфсвинкел 9
69′ Димитри Оберлен 19
76′ Блас Риверос 25
Составы
Томаш Вацлик 1
Марек Сухи (к) 17
45+1′ Мануэль Аканджи 36
Михаэль Ланг 5
Рикки ван Волфсвинкел 9
Ренато Штеффен 11
Лука Дзуффи 7
55′ Таулант Джака 34
80′ Эдер Альварес Баланта 23
Жоффруа Сере Дье 20
50′ 68′ Рауль Петретта 28
Блас Риверос 25
74′ Димитри Оберлен 19
Мохамед Эльюнусси 24
12 Жулиу Сезар
34 Андре Алмейда 62′
3 Алехандро Гримальдо
4 Андерсон Луис Луизау (к)
33 Нивалду Виейра Жардел
5 Любомир Фейса
21 Луиш Мигел Пиззи
9 Рауль Хименес
17 Андрия Живкович 74′ 55′
7 Андреас Самарис
22 Франко Серви 45′
18 Эдуардо Сальвио 59′
10 Жонас 67′
14 Харис Сеферович
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
15 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 0
2 Штанги, перекладины 0
0 Угловые 3
15 Фолы 8
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Томсон (Шотландия)
Обозначения
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Желтая карточка
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