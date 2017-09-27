«Базель» разгромил «Бенфику» в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт. Швейцарский «Базель» одержал крупную победу над португальской «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
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Встреча группы А, в которой также играет московский ЦСКА, состоялась в среду в Базеле и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали Михаэль Ланг (2-я минута), Димитри Оберлин (20 и 69), Рики ван Волфсвинкел (60, с пенальти) и Блас Риверос (76).
На 62-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Бенфики» Андре Алмейда.
В следующем туре «Базель», набравший три очка в двух играх, сыграет в Москве с ЦСКА (3 очка), а «Бенфика» (0) примет английский «Манчестер Юнайтед» (6). Матчи пройдут 18 октября.
|27.09.2017 21:45
|Зрители 34111
|Групповой турнир: Группа A
|St. Jakob Park
Главные тренеры
|Рафаэль Вики
|Витория Руй
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|15
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|0
|2
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Крейг Томсон (Шотландия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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