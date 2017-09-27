«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов

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В составе «Манчестер Юнайтед» мячи забили Ромелу Лукаку (4-я, 26-я минуты), Антони Марсьяль (19, с пенальти) и Генрих Мхитарян (57). У ЦСКА отличился Константин Кучаев (90).

Матч с «Манчестер Юнайтед» стал 41-м подряд в основном раунде Лиги чемпионов, в котором вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропускал хотя бы один мяч.

Ранее «Манчестер Юнайтед» уже встречался с ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов. В 2009 году манкунианцы победили команду Леонида Слуцкого в Химках (1:0), а дома сыграли вничью — 3:3. Два года назад ЦСКА на своем поле добился ничьей (1:1), но уступил в гостях (0:1).

Армейцы потерпели самое крупное домашнее поражение в основном раунде Лиги чемпионов. Ранее в главном европейском клубном турнире ЦСКА ни разу не проигрывал на своем поле с разницей в три мяча и более. Самое крупное поражение в истории в Лиге чемпионов армейцам нанес французский «Марсель» 17 марта 1993 года, разгромив на своем поле ЦСКА со счетом 6:0.

В другой встрече группы А швейцарский «Базель» на своем поле разгромил португальскую «Бенфику» со счетом 5:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед» (6 очков), далее идут «Базель» (3), ЦСКА (3), «Бенфика» (0). Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 18 октября дома против «Базеля», «Бенфика» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».