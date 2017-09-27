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27 сентября 2017, 23:40 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский ЦСКА крупно проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:4 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на «ВЭБ-Арене».

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В составе «Манчестер Юнайтед» мячи забили Ромелу Лукаку (4-я, 26-я минуты), Антони Марсьяль (19, с пенальти) и Генрих Мхитарян (57). У ЦСКА отличился Константин Кучаев (90).

Матч с «Манчестер Юнайтед» стал 41-м подряд в основном раунде Лиги чемпионов, в котором вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропускал хотя бы один мяч.

Ранее «Манчестер Юнайтед» уже встречался с ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов. В 2009 году манкунианцы победили команду Леонида Слуцкого в Химках (1:0), а дома сыграли вничью — 3:3. Два года назад ЦСКА на своем поле добился ничьей (1:1), но уступил в гостях (0:1).

Армейцы потерпели самое крупное домашнее поражение в основном раунде Лиги чемпионов. Ранее в главном европейском клубном турнире ЦСКА ни разу не проигрывал на своем поле с разницей в три мяча и более. Самое крупное поражение в истории в Лиге чемпионов армейцам нанес французский «Марсель» 17 марта 1993 года, разгромив на своем поле ЦСКА со счетом 6:0.

В другой встрече группы А швейцарский «Базель» на своем поле разгромил португальскую «Бенфику» со счетом 5:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед» (6 очков), далее идут «Базель» (3), ЦСКА (3), «Бенфика» (0). Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 18 октября дома против «Базеля», «Бенфика» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».

27.09.2017 21:45 Зрители 29073 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
ЦСКА 1:4 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Жозе Моуринью
Голы
90′ Константин Кучаев (А. Головин) 89
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль) 4′
11 Антони Марсьяль 18′
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль, Г. Мхитарян) 26′
22 Генрих Мхитарян 57′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
42′ Александр Головин 17
54′ Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
59′ 84′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
18 Эшли Янг (к) 67′
36 Маттео Дармиан
22 Генрих Мхитарян 60′
14 Джесси Лингард
11 Антони Марсьяль 72′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 8
15 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 10
3 Угловые 7
10 Фолы 5
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Боковой судья Матиас Класениус (Швеция)
Боковой судья Даниэль Вернмарк (Швеция)
  Стефан Юханнессон (Швеция)
  Гленн Нюберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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