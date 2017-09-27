В составе «Арсенала» в матче с БАТЭ сыграют несколько молодых футболистов

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Известный французский специалист, который возглавляет лондонский клуб с 1996 года, отметил, что в «Арсенале» немало игроков высокого класса — как опытных, так и молодых. На матч в Борисов не приехали несколько футболистов основного состава, в частности, Петр Чех, Месут Озил, Алекс Айвоби, Лоран Косельни и Аарон Рэмзи. Поэтому на поле «Борисов-Арены» завтра выйдут несколько менее опытных игроков, сказал Венгер. Говоря об Александре Глебе, который успешно выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 год, французский наставник сказал, что на месте белоруса не стал бы переходить в «Барселону». Там Глеб не сумел закрепиться в основном составе, и после его игровая карьера пошла на спад.

Футболисты «Арсенала» прилетели в Минск во второй половине дня после утренней тренировки в Лондоне.

Встреча второго тура группы Н Лиги Европы БАТЭ — «Арсенал» состоится на поле «Борисов-Арены» в четверг, 28 сентября. Начало в 20.00. В первом туре борисовчане сыграли вничью в гостях у белградской «Црвены Звезды» — 1:1, футболисты «Арсенала» победили в Лондоне немецкий «Кельн» — 3:1.