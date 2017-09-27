«Наш вратарь родился в день моей встречи с Манчини». Байки соперника «Зенита»

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«Уверены в себе и готовы победить»

Соперники «Зенита» не используют стадион на Крестовском острове для подготовки к матчам в Петербурге, и это давно не удивляет. Предматчевые занятия команды проводят на «Петровском», где поле точно не надо беречь. Здесь же тренеры и игроки дают предматчевые брифинги. «Реал Сосьедад» перед матчем Лиги Европы представляли Эусебио Сакристан, тренирующий команду третий сезон, и аргентинский вратарь Херонимо Рульи. Спикеры говорили много и интересно, но это понимали только знатоки испанского языка. Русскоязычным журналистам доставался более скудный перевод, что делает переводчиков чуть ли не главными антигероями этой еврокубковой недели.

— Команда в прекрасном состоянии, несмотря на три поражения подряд, — начал Сакристан. — Мы чувствуем себя очень хорошо. У нас хорошие ощущения, прекрасный настрой. Верим, что добьемся лучших результатов. У нас есть некоторые моменты, которые бы стоит проработать. Мы с большим воодушевлением приняли то, что будем играть с такой прекрасной командой, как «Зенит». Готовимся и надеемся на победу.

— Роберто Манчини лестно отзывался о вашей команде. Что вы скажете о «Зените»?

— Мы знаем достижения «Зенита», как в национальном чемпионате, так и в Европе. Мы анализируем матчи, следим. Очень ценим зенитовских игроков, но уверены в своих силах и готовы победить.

— Верите, что «Зенит» — фаворит в игре?

— Вне зависимости от того, где мы играем — дома или на поле соперника — у нас есть сильные стороны и командный дух для того, чтобы победить. Мы сделаем для этого все возможное.

— Что должна сделать команда, чтобы победить?

— Петербург — красивый город с прекрасным стадионом. Нам очень нравится здесь, и это дает особую прелесть нашему пребыванию. Мы очень ждем этой игры, уважаем игроков «Зенита». Нам известен их опыт, насколько они талантливы. Все это дает еще больше эмоций перед этой очень важной игрой.

«С Манчини пережили очень сильные эмоции»

— Последние три матча ваша команда проиграла. Вас это беспокоит?

— Мы не беспокоимся из-за поражений, а концентрируемся на том, чтобы улучшить свою игру. Мы проводим глубокий анализ, и это самое главное. Выявленные детали помогут понять, что мы сделали не так.

— Можно сказать, что вы делаете особую ставку на Лигу Европы?

— На данный момент важна она, но мы не забываем о чемпионате и других турнирах, которые дают возможность двигаться вперед. Все турниры для нас очень важны.

— Вы и Манчини — ровесники. Встречались когда-нибудь?

— Да-да, — заулыбался Сакристан. — Мы встречались, когда были игроками, и, думаю, вместе пережили очень сильные эмоции. Это случилось 20 мая 1992 года — в памятный день для всех поклонников «Барселоны». Тогда команда впервые стала обладателем Кубка европейских чемпионов. Я играл за «Барсу», а Манчини — за «Сампдорию». От Роберто исходила наибольшая опасность нашим воротам: он создавал моменты, обострял игру, но победа в итоге досталась нам. Благодаря тому матчу мы смогли испытать такие сильные чувства, будучи футболистами. Надеюсь, нам с ним представится возможность испытать похожие эмоции и в тренерской карьере. Так случилось, что в тот же день в 1992-м родился наш вратарь.

«Мы с Паредесом рады обнять друг друга при встрече»

Херонимо Рульи, который почти 15 минут сидел без дела, быстро оживился после напоминания тренера о дате рождения.

— Надеемся, что у вас получится что-то подобное, что было у Манчини и Сакристана, — сразу сказали аргентинцу.

— Да, разумеется, мне бы хотелось побеждать и выигрывать как можно больше титулов, — ответил вратарь. — Но для побед нужно много тренироваться и приложить максимальные усилия. Мы это и делаем в последние дни, чтобы победить завтра.

— Зенитовец Себастьян Дриусси сказал, что знает вас. Знаете ли вы аргентинцев из «Зенита»?

— У меня была возможность поиграть с ними. Себа Дриусси был одним из главных бомбардиров «Ривера», он отличный игрок. С Лео Паредесом мне повезло быть знакомым по сборной Аргентины, мы при встрече всегда рады обнять друг друга. Ригони, Маммана, Краневиттер — всех их я знаю. Кого-то лучше, кого-то хуже, но мы все играли друг против друга в Аргентине, сначала в юношеских и молодежных командах, а потом и в матчах чемпионата. Они хорошие футболисты, играть против них будет непросто, но я рад, что представилась возможность снова встретиться с ними на поле.

— Почему вы так часто пропускаете?

— У нас сильные соперники, но наш стиль игры правильный. Мы совершаем ошибки, но и делаем все возможное, чтобы исправить их. У нас сильная команда и много сильных сторон. Будем использовать их, чтобы завтра выиграть и допустить меньше ошибок.