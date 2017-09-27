Лига чемпионов в Баку: «Рома» надолго запомнит футболистов «Карабаха»

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Матч второго тура группы С, прошедший в среду на Олимпийском стадионе в Баку, завершился со счетом 2:1 в пользу «Ромы». На голы Костаса Маноласа (7-я минута) и Эдина Джеко (15) у римлян хозяева ответили точным ударом Педро Энрике (28).

В надежде на ошибки «Ромы»

Футбол в Азербайджане — спорт номер один. Когда «Карабах» завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов, радости азербайджанцев не было предела. Страна отмечала достижение «Карабаха» как национальный праздник, а глава государства Ильхам Алиев удостоил команду приемом в своей резиденции. Почивать на лаврах команда Гурбана Гурбанова не собиралась, все-таки не тот статус. Да и соперники по группе достались как на подбор, лучшие из лучших — «Челси», «Атлетико», «Рома».

Учитывая огромный интерес к футболу, было решено проводить домашние матчи «Карабаха» в групповом этапе Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе, вмещающем более 68 тысяч человек. Азербайджанцы с нетерпением ждали первой домашней игры команды. И как только билеты на игру с «Ромой» поступили в продажу, мигом раскупили их. Для борьбы со спекулянтами «Карабах» продавал по билету в одни руки и при предъявлении удостоверения личности. Команду Эусебио Ди Франческо ожидал горячий прием почти 70 тысяч болельщиков азербайджанского клуба.

«Карабах» трезво оценивает свои силы в компании европейских грандов и собирается набираться опыта в каждом матче группового этапа. «Несмотря на то, что у нас есть опыт выступления в Лиге Европы, Лига чемпионов — это совершенно другой уровень. Чтобы расти, мы не должны бояться поражений. Каждое поражение делает нас сильнее. В Лиге чемпионов играют топовые команды, поэтому выявить слабые стороны у соперников, в том числе и у “Ромы”, будет очень сложно. Но даже сильнейшие коллективы иногда допускают ошибки», — отметил Гурбанов перед игрой с римлянами.

Исторический гол Педро Энрике

Футболисты азербайджанского клуба с первых минут устремились в атаку, ничуть не боясь соперника. Первый удар в матче нанес Мичел, с линии штрафной пробивший в защитника итальянцев. «Рома», как опытный охотник, спокойно выжидала, пока представится шанс, и реализовала первый же свой момент. После розыгрыша углового игроки «Карабаха» неудачно выбили мяч, точно на ногу Лоренцо Пеллегрини, который навесом вернул его в штрафную. На втором этаже расторопнее всех оказался Костас Манолас, головой открывший счет в матче — 1:0 в пользу «Ромы».

Вскоре после очередной точной разрезающей передачи Эдин Джеко метров с пяти пробил в ближний угол. Вратарь «Карабаха» Ибрагим Шехич не спас свою команду — 0:2. Трибуны Олимпийского стадиона замолкли. Стоит отметить, что арена все-таки не была заполнена — пустовали четыре гостевых сектора из-за малого количества фанатов «Ромы», а на других секторах зияли небольшие проплешины. Хозяевам зачастую не хватало скорости в атаке, защитники итальянской команды легко настигали их.

На 28-й минуте футболистам «Карабаха» удалось-таки вскрыть оборону гостей. Педро Энрике после скидки Дино Ндлову в ближнем бою переиграл кипера «Ромы» Алиссона — 1:2! Первый гол в групповом этапе Лиги чемпионов в истории азербайджанского футбола — Олимпийский стадион взревел от счастья. Однако после пропущенного гола итальянцы смяли противника и до перерыва могли довести преимущество до 5:1. Не позволил им это сделать Шехич, в трех опаснейших моментах выручивший «Карабах».

А ничья была так близко

Второй тайм активнее начали хозяева, которые забомбардировали штрафную «Ромы» навесами и прострелами. Защитники «джаллоросси» занервничали и порой попросту выбивали мяч в аут. Но прижать римлян к своим воротам не удавалось. «Рома» с завидным постоянством отвечала опасными ударами, Шехич был начеку.

На 65-й минуте страсти накалились до предела — повздорили Махир Мадатов и Раджа Наингголан. Азербайджанцу не понравилось, как жестко против него сыграл хавбек римлян. Арбитр обошелся без желтых карточек и быстро погасил конфликт. Вскоре на поле появилась легенда «Ромы» Даниэле де Росси, который заменил Максима Гоналона. Игроки «Карабаха» как заведенные бросались в атаку, но каждый раз им не хватало считаных сантиметров для точного решающего паса или меткого удара.

Игроков «Ромы» устраивал счет 2:1, они проводили неспешные позиционные атаки. Азербайджанские футболисты только нагнетали давление на штрафную гостей, которые все чаще проигрывали борьбу как в центре поля, так и на флангах. Чтобы укрепить оборонительные редуты, Ди Франческо выпустил хавбека Кевина Стротмана. На 90-й минуте Ндлову едва не сравнял счет, но мяч после его удара прошел впритирку со штангой. Футболисты «Карабаха» во втором тайме были близки к тому, чтобы вырвать ничью, и заслуживали по игре этого результата, но «Рома» на опыте удержала победу.