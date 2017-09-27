Лига чемпионов в Баку: «Рома» надолго запомнит футболистов «Карабаха»
БАКУ, 27 сен —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Футболисты «Карабаха» хоть и проиграли итальянской «Роме» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов, но серьезно потрепали нервы сопернику и даже могли вырвать ничью в концовке встречи.
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Видимо, что-то случилось...
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Матч второго тура группы С, прошедший в среду на Олимпийском стадионе в Баку, завершился со счетом 2:1 в пользу «Ромы». На голы Костаса Маноласа (7-я минута) и Эдина Джеко (15) у римлян хозяева ответили точным ударом Педро Энрике (28).
В надежде на ошибки «Ромы»
Футбол в Азербайджане — спорт номер один. Когда «Карабах» завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов, радости азербайджанцев не было предела. Страна отмечала достижение «Карабаха» как национальный праздник, а глава государства Ильхам Алиев удостоил команду приемом в своей резиденции. Почивать на лаврах команда Гурбана Гурбанова не собиралась,
Учитывая огромный интерес к футболу, было решено проводить домашние матчи «Карабаха» в групповом этапе Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе, вмещающем более 68 тысяч человек. Азербайджанцы с нетерпением ждали первой домашней игры команды. И как только билеты на игру с «Ромой» поступили в продажу, мигом раскупили их. Для борьбы со спекулянтами «Карабах» продавал по билету в одни руки и при предъявлении удостоверения личности. Команду Эусебио Ди Франческо ожидал горячий прием почти 70 тысяч болельщиков азербайджанского клуба.
«Карабах» трезво оценивает свои силы в компании европейских грандов и собирается набираться опыта в каждом матче группового этапа. «Несмотря на то, что у нас есть опыт выступления в Лиге Европы, Лига чемпионов — это совершенно другой уровень. Чтобы расти, мы не должны бояться поражений. Каждое поражение делает нас сильнее. В Лиге чемпионов играют топовые команды, поэтому выявить слабые стороны у соперников, в том числе и у “Ромы”, будет очень сложно. Но даже сильнейшие коллективы иногда допускают ошибки», — отметил Гурбанов перед игрой с римлянами.
Исторический гол Педро Энрике
Футболисты азербайджанского клуба с первых минут устремились в атаку, ничуть не боясь соперника. Первый удар в матче нанес Мичел, с линии штрафной пробивший в защитника итальянцев. «Рома», как опытный охотник, спокойно выжидала, пока представится шанс, и реализовала первый же свой момент. После розыгрыша углового игроки «Карабаха» неудачно выбили мяч, точно на ногу Лоренцо Пеллегрини, который навесом вернул его в штрафную. На втором этаже расторопнее всех оказался Костас Манолас, головой открывший счет в матче — 1:0 в пользу «Ромы».
Вскоре после очередной точной разрезающей передачи Эдин Джеко метров с пяти пробил в ближний угол. Вратарь «Карабаха» Ибрагим Шехич не спас свою команду — 0:2. Трибуны Олимпийского стадиона замолкли. Стоит отметить, что арена
На 28-й минуте футболистам «Карабаха»
А ничья была так близко
Второй тайм активнее начали хозяева, которые забомбардировали штрафную «Ромы» навесами и прострелами. Защитники «джаллоросси» занервничали и порой попросту выбивали мяч в аут. Но прижать римлян к своим воротам не удавалось. «Рома» с завидным постоянством отвечала опасными ударами, Шехич был начеку.
На 65-й минуте страсти накалились до предела — повздорили Махир Мадатов и Раджа Наингголан. Азербайджанцу не понравилось, как жестко против него сыграл хавбек римлян. Арбитр обошелся без желтых карточек и быстро погасил конфликт. Вскоре на поле появилась легенда «Ромы» Даниэле де Росси, который заменил Максима Гоналона. Игроки «Карабаха» как заведенные бросались в атаку, но каждый раз им не хватало считаных сантиметров для точного решающего паса или меткого удара.
Игроков «Ромы» устраивал счет 2:1, они проводили неспешные позиционные атаки. Азербайджанские футболисты только нагнетали давление на штрафную гостей, которые все чаще проигрывали борьбу как в центре поля, так и на флангах. Чтобы укрепить оборонительные редуты, Ди Франческо выпустил хавбека Кевина Стротмана. На 90-й минуте Ндлову едва не сравнял счет, но мяч после его удара прошел впритирку со штангой. Футболисты «Карабаха» во втором тайме были близки к тому, чтобы вырвать ничью, и заслуживали по игре этого результата, но «Рома» на опыте удержала победу.
|27.09.2017 19:00
|Зрители 67200
|Групповой турнир: Группа C
|Baku Olympic Stadium
|Гурбан Гурбанов
|Эусебио Ди Франческо
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|9
|21
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
- Вышел из игры
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