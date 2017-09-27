Виктория Лопырева подарила болельщикам «Манчестер Юнайтед» дождевики перед матчем с ЦСКА

Встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет на «ВЭБ-Арене», начало — 21:45 мск. В рамках акции гостеприимства «Gentlefan. Russian warm welcome», одним из организаторов которой является Российский футбольный союз, каждый желающий английский болельщик получил оригинальный дождевик.

Во вторник акция была проведена перед матчем Лиги чемпионов между «Спартаком» и английским «Ливерпулем». Воспитанники академии красно-белых подарили гостям оригинальные майки с хронологией встреч команд.

Акцию «Gentlefan» запустили в феврале болельщики «Ростова» перед матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона «Олимп-2».

Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на товарищескую игру сборных России и Кот-д’Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором РФС по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.

Позже в марте сочинские болельщики продолжили традицию и радушно встретили бельгийских любителей футбола перед контрольной игрой сборных России и Бельгии. Около 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в костюмах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome». В июне в рамках аналогичной акции памятные сувениры и подарки получили в Москве болельщики сборной Чили перед товарищеским матчем с командой России.