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НЕНОРМАЛЬНО, ЧТО У НАС СТОЛЬКО ТРАВМ

— Чувствовалось, что узнав о признании, вы и сами удивились. Почему?

— Были, наверное, и ошибки, но я не лучший игрок. Лучшей стала вся команда, наши тренеры.

— Вам вручили какой-то приз от УЕФА?

— Пока ничего не получил. Я сразу ушел на допинг-контроль, может, за меня что-то и забрали, не в курсе.

— На допинг-контроле вы были с Артемом Ребровым. Как у него дела с коленом?

— Я послал смс, он пока не ответил. А на «допинге» Артем толком не знал, что и как. Конечно, он переживает. Все ребята переживают, это ненормально, когда у нас столько травм. Что-то непонятное происходит.

— Сами как это объясняете? Система подготовки, случайность?

— Да не знаю… Готовились и тренировались вроде бы так же, как и в прошлом году. Может, просто игр больше стало? Хотя в Испании играют по 60 матчей в год, и ничего страшного. Может, у нас просто мышцы к такому графику не привыкли, связки не готовы? Кто-то, как сборники, вообще без отдыха начал сезон.

— Много критики в адрес нового тренера по физподготовке Д`Урбано — якобы он перегрузил команду. Как на самом деле?

— Говорю же — все точно так же, как и в прошлом году. В футболе много нюансов, мы не должны винить тренера по физподготовке, мол, если много травм, он виноват.

— А как тогда?

— В футболе много обстоятельств. Кто-то в стыках травму получил, кто-то вообще на ровном месте. Кто-то просто устал. Всем вместе надо смотреть на совокупность факторов.

— Со стороны кажется, что вы чуть ли не единственный футболист «Спартака», у которого ничего не болит.

— Хм… Блин, не знаю, как и объяснить. Бог дал здоровье, бегаю много, хорошие физические данные. А то, что без травм, хотя и в стыки все время иду — так получается.

— На 33 себя чувствуете?

— Сейчас нет, намного меньше. И ноги не сводит, как раньше случалось. И свежесть есть, бегаю много. И у команды, и у меня лично хорошие показатели по пробегу.

— В матче с «Ливерпулем» были заменены Самедов и Попов — казалось, у них проблемы с мышцами. Серьезно все?

— Это просто спазм. Ничего страшного.

Вторник. Москва. «Спартак» — «Ливерпуль» — 1:1. Андрей ЕЩЕНКО (второй слева) с партнерами благодарит болельщиков после матча. Reuters

СЕЛИ В ОБОРОНУ И НЕ ПРЕССИНГОВАЛИ, КАК В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

— На фланге вы играли против Мане, парня, который стоит под 40 миллионов евро.

— Да, и на фланге, и на стандартах действовал по нему. Атака у «Ливерпуля» очень хорошая. Да вся команда отличная. Топ-уровень.

— Коутинью выделяется?

— Да не только он. Все! И техникой, и быстротой решений, резкостью. Понятно, что в чемпионате Англии есть 10−15 команд очень высокого уровня, плюс сборная и Лига чемпионов — конкуренция серьезная, к таким матчам англичане готовы.

— В чем нюанс выбранной Каррерой тактики?

— Не давать сопернику свободные зоны, в которые игроки «Ливерпуля» могли бы врываться. Нам надо было играть плотно, страховать друг друга. Мы сели в оборону, не прессинговали, как в чемпионате России. В нашей лиге много атакуем, открываем зоны, в которые получаем пасы — против «Спартака» легко играть. А здесь мы сели низко, отдали мяч сопернику под контроль и сами убегали в контратаку и искали момент.

— Вы могли забить с угла штрафной, имели время подстроиться под удар. Били прицельно?

— Хотел ударить в противоход вратарю, в дальний угол. А получилось вот так, голкипер выручил. У меня такой же момент был в матче за сборную на чемпионате мира, когда играли с Бельгией — там мяч полетел чуть мимо.

— В одном из моментов «Ливерпуль» выбежал в контратаку «четыре в два» — эпизод очень похож на тот, что произошел во встрече с «Анжи», только там бежали пятеро на одного. В обоих моментах вы оказывались в обороне. Как такие эпизоды вообще случаются?

— При стандартах надо быть первым на подборе. А если подбор не твой, то происходят такие выпады. Когда в таких случаях мяч оказывается у соперника, надо фолить или выбивать в аут. К сожалению, у нас второй матч подряд такой же момент.

— В чем был ваш шанс в таких эпизодах?

— В игре с «Анжи» мне надо было остановиться у штрафной, ниже защитнику садиться уже нельзя. Останавливаться и выбирать одну из сторон, куда может пойти пас — надо было перемещаться туда, куда и пошла передача.

— А в матче с «Ливерпулем»?

— Здесь уже все было нормально — играли вдвоем, зоны перекрыты. Два защитника могут перекрыть метров 20, тут попроще.

— Видели мемы по этому моменту?

— Конечно: «Помогите!», «Ещенко, помоги мне», «Да кто бы мне помог». Если все удачно кончилось, даже смешно.

— Какой самый удачный мем?

— С Лениным прикольный. Там сравнили меня с вождем, приделали кепку и написали: «Кто нам поможет, только Ленин».

— У каждого мальчишки, приходящего в футбол, была команда, за которую он болел за нее и хотел бы сыграть. У вас это не «Ливерпуль»?

— Нет. Болел в детстве за «МЮ» и «Реал».

Андрей ЕЩЕНКО (слева) и другие спартаковцы празднуют гол Фернанду. Спорт-Экспресс

НАДО ПРОБОВАТЬ ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ

— Два очка после двух туров — как оцените результат в Лиге чемпионов?

— В первом матче отпустили «Марибор», хотя должны были набирать три очка. Тем более, все решил обидный гол в конце. Могли дотерпеть 10 минут. А ничья с «Ливерпулем» — хороший результат, соперник имел много моментов, мог нас наказать.

— На что нацелены по итогам группового раунда?

— Надо пробовать выйти из группы. Если оставшиеся матчи сыграем так, как с «Ливерпулем», все будет отлично. Тем более, наши травмированные постепенно начнут возвращаться.

— Как считаете, в чемпионате «Зенит» уже не достать?

— Тут не только от «Спартака» все зависит. Будет ли «Зенит» терять очки? А вот отрыв от второго-третьего места не такой большой, все в наших руках.

— Вы — один из самых критикуемых игроков «Спартака», но реагируете на все замечания довольно спокойно. Почему?

— Ошибаются все. Может, я чуть больше. Но у меня и позиция такая — играю на фланге, где пространство ограниченное, надо быстро принять решение. Факторов много. Плюс, конечно, и я где-то не так играю — по мысли стараюсь дать правильно пас, а по исполнению нет. Надо работать, повышать мастерство.

— Согласны с таким посылом — «Спартак» оттолкнулся от дна и дальше все будет хорошо?

— Не знаю. Столько факторов… Мы сезон начали нормально, столько моментов всегда создавали! Сами не забивали, а за грубые ошибки нас наказывали. Может, концентрация чуть другая, чем в том году, чересчур уверены в себе. Много матчей, где отпускали соперника — с «Динамо», с ЦСКА… Брали бы свои очки, ситуация в таблице выглядела бы иначе — могли идти вторыми.