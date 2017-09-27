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27 сентября 2017, 20:58 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Андрей Ещенко: Самый прикольный мем — с Лениным

По версии УЕФА, ключевым игроком матча «Спартак» — «Ливерпуль» стал защитник красно-белых Андрей Ещенко. Сегодня игрок дал интервью «СЭ».

Андрей ЕЩЕНКО Увеличить
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НЕНОРМАЛЬНО, ЧТО У НАС СТОЛЬКО ТРАВМ

— Чувствовалось, что узнав о признании, вы и сами удивились. Почему?

— Были, наверное, и ошибки, но я не лучший игрок. Лучшей стала вся команда, наши тренеры.

— Вам вручили какой-то приз от УЕФА?

— Пока ничего не получил. Я сразу ушел на допинг-контроль, может, за меня что-то и забрали, не в курсе.

— На допинг-контроле вы были с Артемом Ребровым. Как у него дела с коленом?

— Я послал смс, он пока не ответил. А на «допинге» Артем толком не знал, что и как. Конечно, он переживает. Все ребята переживают, это ненормально, когда у нас столько травм. Что-то непонятное происходит.

— Сами как это объясняете? Система подготовки, случайность?

— Да не знаю… Готовились и тренировались вроде бы так же, как и в прошлом году. Может, просто игр больше стало? Хотя в Испании играют по 60 матчей в год, и ничего страшного. Может, у нас просто мышцы к такому графику не привыкли, связки не готовы? Кто-то, как сборники, вообще без отдыха начал сезон.

— Много критики в адрес нового тренера по физподготовке Д`Урбано — якобы он перегрузил команду. Как на самом деле?

— Говорю же — все точно так же, как и в прошлом году. В футболе много нюансов, мы не должны винить тренера по физподготовке, мол, если много травм, он виноват.

— А как тогда?

— В футболе много обстоятельств. Кто-то в стыках травму получил, кто-то вообще на ровном месте. Кто-то просто устал. Всем вместе надо смотреть на совокупность факторов.

— Со стороны кажется, что вы чуть ли не единственный футболист «Спартака», у которого ничего не болит.

— Хм… Блин, не знаю, как и объяснить. Бог дал здоровье, бегаю много, хорошие физические данные. А то, что без травм, хотя и в стыки все время иду — так получается.

— На 33 себя чувствуете?

— Сейчас нет, намного меньше. И ноги не сводит, как раньше случалось. И свежесть есть, бегаю много. И у команды, и у меня лично хорошие показатели по пробегу.

— В матче с «Ливерпулем» были заменены Самедов и Попов — казалось, у них проблемы с мышцами. Серьезно все?

— Это просто спазм. Ничего страшного.

Вторник. Москва. «Спартак» — «Ливерпуль» — 1:1. Андрей ЕЩЕНКО (второй слева) с партнерами благодарит болельщиков после матча.
© Reuters

СЕЛИ В ОБОРОНУ И НЕ ПРЕССИНГОВАЛИ, КАК В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

— На фланге вы играли против Мане, парня, который стоит под 40 миллионов евро.

— Да, и на фланге, и на стандартах действовал по нему. Атака у «Ливерпуля» очень хорошая. Да вся команда отличная. Топ-уровень.

— Коутинью выделяется?

— Да не только он. Все! И техникой, и быстротой решений, резкостью. Понятно, что в чемпионате Англии есть 10−15 команд очень высокого уровня, плюс сборная и Лига чемпионов — конкуренция серьезная, к таким матчам англичане готовы.

— В чем нюанс выбранной Каррерой тактики?

— Не давать сопернику свободные зоны, в которые игроки «Ливерпуля» могли бы врываться. Нам надо было играть плотно, страховать друг друга. Мы сели в оборону, не прессинговали, как в чемпионате России. В нашей лиге много атакуем, открываем зоны, в которые получаем пасы — против «Спартака» легко играть. А здесь мы сели низко, отдали мяч сопернику под контроль и сами убегали в контратаку и искали момент.

— Вы могли забить с угла штрафной, имели время подстроиться под удар. Били прицельно?

— Хотел ударить в противоход вратарю, в дальний угол. А получилось вот так, голкипер выручил. У меня такой же момент был в матче за сборную на чемпионате мира, когда играли с Бельгией — там мяч полетел чуть мимо.

— В одном из моментов «Ливерпуль» выбежал в контратаку «четыре в два» — эпизод очень похож на тот, что произошел во встрече с «Анжи», только там бежали пятеро на одного. В обоих моментах вы оказывались в обороне. Как такие эпизоды вообще случаются?

— При стандартах надо быть первым на подборе. А если подбор не твой, то происходят такие выпады. Когда в таких случаях мяч оказывается у соперника, надо фолить или выбивать в аут. К сожалению, у нас второй матч подряд такой же момент.

— В чем был ваш шанс в таких эпизодах?

— В игре с «Анжи» мне надо было остановиться у штрафной, ниже защитнику садиться уже нельзя. Останавливаться и выбирать одну из сторон, куда может пойти пас — надо было перемещаться туда, куда и пошла передача.

— А в матче с «Ливерпулем»?

— Здесь уже все было нормально — играли вдвоем, зоны перекрыты. Два защитника могут перекрыть метров 20, тут попроще.

— Видели мемы по этому моменту?

— Конечно: «Помогите!», «Ещенко, помоги мне», «Да кто бы мне помог». Если все удачно кончилось, даже смешно.

— Какой самый удачный мем?

— С Лениным прикольный. Там сравнили меня с вождем, приделали кепку и написали: «Кто нам поможет, только Ленин».

— У каждого мальчишки, приходящего в футбол, была команда, за которую он болел за нее и хотел бы сыграть. У вас это не «Ливерпуль»?

— Нет. Болел в детстве за «МЮ» и «Реал».

Андрей ЕЩЕНКО (слева) и другие спартаковцы празднуют гол Фернанду.
© Спорт-Экспресс

НАДО ПРОБОВАТЬ ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ

— Два очка после двух туров — как оцените результат в Лиге чемпионов?

— В первом матче отпустили «Марибор», хотя должны были набирать три очка. Тем более, все решил обидный гол в конце. Могли дотерпеть 10 минут. А ничья с «Ливерпулем» — хороший результат, соперник имел много моментов, мог нас наказать.

— На что нацелены по итогам группового раунда?

— Надо пробовать выйти из группы. Если оставшиеся матчи сыграем так, как с «Ливерпулем», все будет отлично. Тем более, наши травмированные постепенно начнут возвращаться.

— Как считаете, в чемпионате «Зенит» уже не достать?

— Тут не только от «Спартака» все зависит. Будет ли «Зенит» терять очки? А вот отрыв от второго-третьего места не такой большой, все в наших руках.

— Вы — один из самых критикуемых игроков «Спартака», но реагируете на все замечания довольно спокойно. Почему?

— Ошибаются все. Может, я чуть больше. Но у меня и позиция такая — играю на фланге, где пространство ограниченное, надо быстро принять решение. Факторов много. Плюс, конечно, и я где-то не так играю — по мысли стараюсь дать правильно пас, а по исполнению нет. Надо работать, повышать мастерство.

— Согласны с таким посылом — «Спартак» оттолкнулся от дна и дальше все будет хорошо?

— Не знаю. Столько факторов… Мы сезон начали нормально, столько моментов всегда создавали! Сами не забивали, а за грубые ошибки нас наказывали. Может, концентрация чуть другая, чем в том году, чересчур уверены в себе. Много матчей, где отпускали соперника — с «Динамо», с ЦСКА… Брали бы свои очки, ситуация в таблице выглядела бы иначе — могли идти вторыми.

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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