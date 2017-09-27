МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева вместе с болельщиками футбольного клуба ЦСКА и воспитанниками клубной академии подарили болельщикам английского «Манчестер Юнайтед» дождевики перед очным матчем команд в Лиге чемпионов, который пройдет в среду в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.