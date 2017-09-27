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27 сентября 2017, 21:07 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Неймар и Кавани — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Баварией»

Стал известен стартовый состав «ПСЖ» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Баварией».

Стал известен стартовый состав <span class=error>ПСЖ</span> на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с Баварией. Увеличить
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С первых минут на поле выйдет нападающий Неймар, который пропустил последнюю игру чемпионата Франции с «Монпелье» (0:0).

Состав «ПСЖ»: Ареола, Алвес, Силва, Маркиньюс, Кюрзава, Верратти, Мотта, Рабьо, Мбаппе, Кавани, Неймар.

Матч «ПСЖ» — «Бавария» начнется в 21.45 по московскому времени.

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Новости Еврокубков

Виктория Лопырева подарила болельщикам «Манчестер Юнайтед» дождевики перед матчем с ЦСКА

Виктория Лопырева подарила болельщикам «Манчестер Юнайтед» дождевики перед матчем с ЦСКА

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева вместе с болельщиками футбольного клуба ЦСКА и воспитанниками клубной академии подарили болельщикам английского «Манчестер Юнайтед» дождевики перед очным матчем команд в Лиге чемпионов, который пройдет в среду в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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