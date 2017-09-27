Неймар и Кавани — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Баварией»
Стал известен стартовый состав «ПСЖ» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Баварией».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С первых минут на поле выйдет нападающий Неймар, который пропустил последнюю игру чемпионата Франции с «Монпелье» (0:0).
Состав «ПСЖ»: Ареола, Алвес, Силва, Маркиньюс, Кюрзава, Верратти, Мотта, Рабьо, Мбаппе, Кавани, Неймар.
Матч «ПСЖ» — «Бавария» начнется в 21.45 по московскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter