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27 сентября 2017, 21:06 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Рома» выиграла у «Карабаха» в Баку

«Рома» выиграла у «Карабаха» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Рома выиграла у Карабаха в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
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В дебюте матча Александар Коларов с углового выполнил подачу во вратарскую, Ибрагим Шехич на выходе не стал забирать мяч и попытался его выбить, но угодил точно в Лоренцо Пеллегрини, который быстро отдал мяч Костасу Маноласу, а тот отправил его в сетку.

На 16-й минуте Грегоре Дефрель выполнил передачу к штрафной площадь на Стефана Эль-Шаарави, тот отдал мяч на Эдина Джеко, который принял мяч и пробил под перекладину.

На исходе получаса игры Дино Ндлову выиграл борьбу за мяч у Бруно Переса и выполнил передачу в штрафную площадь на Педро Энрике, тот подработал мяч и уверенно переиграл вратаря.

27.09.2017 19:00 Зрители 67200 Групповой турнир: Группа C Baku Olympic Stadium
Карабах 1:2 Рома
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов Эусебио Ди Франческо
Голы
28′ Педру Энрике (Д. Ндлову) 10
44 Константинос Манолас (Л. Пеллегрини) 7′
9 Эдин Джеко (С. Эль-Шаарави) 15′
Составы
Ибрахим Шехич 13
Максим Медведев 5
Анси Аголли 25
Рашад Садыгов (к) 14
Бадави Гусейнов 55
Дино Ндлову 9
39′ Гара Гараев 2
Ришард Алмейда 20
41′ 76′ Педру Энрике 10
Тарик Эльюнусси 18
81′ Махир Мадатов 11
Уайльд-Дональд Геррье 77
88′ Мигель Маркос Мадера Мичел 8
Дани Кинтана 99
1 Алиссон
25 Бруну Перес
11 Александр Коларов
5 Гильерме Жуан Жезус
44 Константинос Манолас
4 Раджа Наингголан (к)
9 Эдин Джеко
92 Стефан Эль-Шаарави
7 Лоренцо Пеллегрини 82′
6 Кевин Стротман
23 Грегуар Дефрель 58′
24 Алессандро Флоренци
21 Максим Гоналон 67′ 43′
16 Даниэле Де Росси
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 9
4 Угловые 9
21 Фолы 8
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Новости Еврокубков

Виктория Лопырева подарила болельщикам «Манчестер Юнайтед» дождевики перед матчем с ЦСКА

Виктория Лопырева подарила болельщикам «Манчестер Юнайтед» дождевики перед матчем с ЦСКА

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева вместе с болельщиками футбольного клуба ЦСКА и воспитанниками клубной академии подарили болельщикам английского «Манчестер Юнайтед» дождевики перед очным матчем команд в Лиге чемпионов, который пройдет в среду в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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