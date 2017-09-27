«Рома» выиграла у «Карабаха» в Баку
«Рома» выиграла у «Карабаха» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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В дебюте матча Александар Коларов с углового выполнил подачу во вратарскую, Ибрагим Шехич на выходе не стал забирать мяч и попытался его выбить, но угодил точно в Лоренцо Пеллегрини, который быстро отдал мяч Костасу Маноласу, а тот отправил его в сетку.
На 16-й минуте Грегоре Дефрель выполнил передачу к штрафной площадь на Стефана
На исходе получаса игры Дино Ндлову выиграл борьбу за мяч у Бруно Переса и выполнил передачу в штрафную площадь на Педро Энрике, тот подработал мяч и уверенно переиграл вратаря.
|27.09.2017 19:00
|Зрители 67200
|Групповой турнир: Группа C
|Baku Olympic Stadium
|Гурбан Гурбанов
|Эусебио Ди Франческо
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|9
|21
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
- Вышел из игры
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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