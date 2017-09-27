«Рома» выиграла у «Карабаха» в Баку

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В дебюте матча Александар Коларов с углового выполнил подачу во вратарскую, Ибрагим Шехич на выходе не стал забирать мяч и попытался его выбить, но угодил точно в Лоренцо Пеллегрини, который быстро отдал мяч Костасу Маноласу, а тот отправил его в сетку.

На 16-й минуте Грегоре Дефрель выполнил передачу к штрафной площадь на Стефана Эль-Шаарави, тот отдал мяч на Эдина Джеко, который принял мяч и пробил под перекладину.

На исходе получаса игры Дино Ндлову выиграл борьбу за мяч у Бруно Переса и выполнил передачу в штрафную площадь на Педро Энрике, тот подработал мяч и уверенно переиграл вратаря.