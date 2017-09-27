ЦСКА объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»
ЦСКА объявил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Чалов, Витиньо.
Запас: Помазун, А. Березуцкий, Набабкин, Натхо, Миланов, Кучаев, Жамалетдинов.
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