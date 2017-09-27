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27 сентября 2017, 20:52 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ЦСКА объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»

ЦСКА объявил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Чалов, Витиньо.

Запас: Помазун, А. Березуцкий, Набабкин, Натхо, Миланов, Кучаев, Жамалетдинов.

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Новости Еврокубков

Виктория Лопырева подарила болельщикам «Манчестер Юнайтед» дождевики перед матчем с ЦСКА

Виктория Лопырева подарила болельщикам «Манчестер Юнайтед» дождевики перед матчем с ЦСКА

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева вместе с болельщиками футбольного клуба ЦСКА и воспитанниками клубной академии подарили болельщикам английского «Манчестер Юнайтед» дождевики перед очным матчем команд в Лиге чемпионов, который пройдет в среду в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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