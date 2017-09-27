Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31147429/
27 сентября 2017, 19:29 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Прости нас, Ещенко. Почему защитник «Спартака» стал лучшим

«СЭ» подводит итоги битвы «Спартака» и «Ливерпуля» при помощи данных компании InStat.

Вторник. Москва. Спартак - Ливерпуль - 1:1. Андрей ЕЩЕНКО (в красном) в борьбе с Мохамедом САЛАХОМ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

15:3, 19:3 — И В ИТОГЕ 1:1

Глупо спорить, что красно-белым в матче с англичанами благоволила удача. Когда одна команда бьет по воротам 15 раз и отдает аж 19 точных острых передач, а другая наскребает лишь три удара и три ключевых паса (то есть в пять и шесть раз меньше), итоговый ничейный результат сложно воспринимать иначе, кроме как крупное везение. Сердце в концовке, когда «Ливерпуль» наседал все восемь добавленных минут, прихватывало не раз, а финальный свисток превратился в большущую радость.

Однако фарт — фартом, но еще давайте признаем, что «Спартак» его заслужил. Ослабленный кошмарным количеством травм, он провел почти идеальный для текущего состояния матч: при отсутствии вразумительных атак с игры сумел забить со стандарта, а все остальное время героически сражался. Не без погрешностей, но главное, что интенсивным движением и самоотверженностью красно-белые вынуждали совершать ошибки при атаках и английскую команду. Иначе моментов она создала бы куда больше, и тогда бы на ничью претендовать было бы точно невозможно.

Что же касается невысокого качества атакующего футбола, представим на секундочку, что «Ливерпуль» вышел на поле без Хендерсона, Коутинью, Мане и Роберту Фирмину, а условный Ловрен отправился играть на фланг обороны от безысходности. Изменилось бы тогда восприятие уровня соперника? Наверняка. Поэтому — не будем гневить судьбу завышенными требованиями. Спасибо за то, что этот матч, в отличие от мариборского, хотя бы соответствовал статусу турнира.

Мощная атака гостей создала достаточно моментов, но реализовать их не удалось.
© Спорт-Экспресс

ЕЩЕНКО СТАЛ ЛУЧШИМ ПО ВЕРСИИ УЕФА

Поскольку послевкусие от результата — приятное, то имеет смысл и сосредоточиться сейчас на самых положительных моментах. Первый из них — игра в обороне на флангах. Вспомним все предматчевые шуточки по поводу противостояния Мане и Салаха с крайними защитниками «Спартака», и пусть сейчас, когда тот же Ещенко получил от УЕФА индивидуальную награду ключевого футболиста встречи, каждому из нас станет немножечко стыдно.

Да, Ещенко причастен к пропущенному голу, пару раз чересчур рьяно выбрасывался из позиции и оголял зону, но предъявлять ему претензии с таким колоссальным объемом работы в данном случае все равно невозможно. При высочайшей загруженности в обороне Андрей чаще всех в команде принимал участие в атаках (28). А еще он выполнил больше всех подборов (11, из которых пять на чужой половине) и занял третье место после двух центральных защитников по количеству перехватов. И, кстати, в борьбе никому из звездных форвардов-оппонентов вчистую не проиграл — 2:2 с Коутинью, 1:1 c Салахом, 1:1 c Фирмину и 1:2 c Мане.

Правый защитник «Спартака» стал одним из немногих, кто смог сохранить изначальный уровень движения даже в компенсированное время, его игра на опережение с попыткой разгона контратаки (которую испортил Педро Роша) на 5-й добавленной минуте — тому подтверждение.

ДЖИКИЯ ВМЕСТО КОМБАРОВА — ВОЗМОЖНО, К ЛУЧШЕМУ

Полностью справился на противоположной бровке Джикия, которому волей обстоятельств пришлось вспоминать, как играть левого защитника. Здесь, вероятно, травма Комбарова даже невольно благоволила «Спартаку», поскольку в сугубо оборонительных действиях Георгий выглядел состоятельнее, чем Дмитрий. Обезвредить Салаха (пять побед в единоборствах при одном поражении), никого не пропустить мимо себя один в один — дорогого стоит.

Георгий Джикия в игре с «Ливерпулем».
© Спорт-Экспресс

Правда, при этом Джикия никак не проявил себя в атаке, не выполнил ни одного паса в штрафную, и вообще его набор созидательных навыков едва ли достаточен для бровочника в современном футболе при схеме 3−5−2. Но конкретно в данном матче Комбаров тоже мог не получить возможности проявить себя у чужих ворот, а в обороне — далеко не факт, что справился бы лучше.

ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ ТАСКИ

Цены не было бы немецкому центральному защитнику, если бы он не попадал постоянно в лазарет, а каждую игру проводил бы на столь высоком уровне, как во вторник. Когда Боккетти и Кутепов изредка включали режим мини-паники, лишь хладнокровные действия немца уберегали красно-белых от неприятностей. Совершить при таком уровне давления 95 процентов удачных действий и не допустить за матч ни одной потери — это высочайший класс, за который тоже стоит поблагодарить.

Сердар Таски в игре с «Ливерпулем».
© Спорт-Экспресс

ДВОЯКИЙ ФЕРНАНДУ

Мог ли «Спартак» в нынешнем, полурезервном и экспериментальном виде, сыграть еще лучше? Наверное, да — если бы чуть конструктивнее работал выход в атаку. Красно-белые часто сбивались на простые выносы вперед на Луиза Адриану, но бразилец по умению навязать борьбу — даже при огромном старании — не Зе Луиш. Если в первом тайме развивать атаку у него хоть как-то получалось, то во втором — уже нет.

А средняя линия нападающему помогла слабо. Тот же Фернанду удостоился всяческих комплиментов за великолепный голевой штрафной, получил от InStat наивысший рейтинг в команде, но все-таки бразильский хавбек умеет и должен играть еще качественнее. Пропущенный гол, например, стал отчасти следствием неточной скидки Фернанду головой — мяч он слабенько отправил в единственную зону на границе штрафной, где не оказалось ни одного из партнеров. Впрочем, ситуация была не самой легкой.

Гораздо серьезнее тот факт, что бразилец ошибался в куда более простых эпизодах. Ужасную потерю около своих ворот в самой концовке, чудом не завершившуюся пропущенным голом, запомнили все. И вообще полузащитник, для которого 90-процентная точность в передачах — абсолютная норма, в этот раз едва-едва перешагнул за 70 процентов (и стал третьим с конца в команде), а во втором тайме его показатель и вовсе дотянул лишь до 62. Понятно, что «Ливерпуль» действовал плотно и агрессивно, что вариантов для развития атаки имелось не так много. Но все-таки Фернанду — лидер, и именно от него в таких случаях во многом зависит конструктивный футбол.

Не самый чудесный матч провел тот же Пашалич, поэтому и сложилось все так непросто для «Спартака» с переходом в атаку. Однако, повторим, оценивать качество футбола красно-белых сейчас вообще не стоит всерьез и со всей строгостью. В первую очередь стоит благодарить команду Карреры за то, что подарила нам результат, в который изначально верили очень немногие.

И будем верить, что проклятье с травмами когда-нибудь уйдет в прошлое.

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
26 сентября

Ливерпульский блогер оскорбил "Спартак"

"ПСЖ" устроил распродажу

Громкий скандал с российским владельцем "Монако"