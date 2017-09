Прости нас, Ещенко. Почему защитник «Спартака» стал лучшим

15:3, 19:3 — И В ИТОГЕ 1:1

Глупо спорить, что красно-белым в матче с англичанами благоволила удача. Когда одна команда бьет по воротам 15 раз и отдает аж 19 точных острых передач, а другая наскребает лишь три удара и три ключевых паса (то есть в пять и шесть раз меньше), итоговый ничейный результат сложно воспринимать иначе, кроме как крупное везение. Сердце в концовке, когда «Ливерпуль» наседал все восемь добавленных минут, прихватывало не раз, а финальный свисток превратился в большущую радость.

Однако фарт — фартом, но еще давайте признаем, что «Спартак» его заслужил. Ослабленный кошмарным количеством травм, он провел почти идеальный для текущего состояния матч: при отсутствии вразумительных атак с игры сумел забить со стандарта, а все остальное время героически сражался. Не без погрешностей, но главное, что интенсивным движением и самоотверженностью красно-белые вынуждали совершать ошибки при атаках и английскую команду. Иначе моментов она создала бы куда больше, и тогда бы на ничью претендовать было бы точно невозможно.

Что же касается невысокого качества атакующего футбола, представим на секундочку, что «Ливерпуль» вышел на поле без Хендерсона, Коутинью, Мане и Роберту Фирмину, а условный Ловрен отправился играть на фланг обороны от безысходности. Изменилось бы тогда восприятие уровня соперника? Наверняка. Поэтому — не будем гневить судьбу завышенными требованиями. Спасибо за то, что этот матч, в отличие от мариборского, хотя бы соответствовал статусу турнира.

Мощная атака гостей создала достаточно моментов, но реализовать их не удалось. Спорт-Экспресс

ЕЩЕНКО СТАЛ ЛУЧШИМ ПО ВЕРСИИ УЕФА

Поскольку послевкусие от результата — приятное, то имеет смысл и сосредоточиться сейчас на самых положительных моментах. Первый из них — игра в обороне на флангах. Вспомним все предматчевые шуточки по поводу противостояния Мане и Салаха с крайними защитниками «Спартака», и пусть сейчас, когда тот же Ещенко получил от УЕФА индивидуальную награду ключевого футболиста встречи, каждому из нас станет немножечко стыдно.

Да, Ещенко причастен к пропущенному голу, пару раз чересчур рьяно выбрасывался из позиции и оголял зону, но предъявлять ему претензии с таким колоссальным объемом работы в данном случае все равно невозможно. При высочайшей загруженности в обороне Андрей чаще всех в команде принимал участие в атаках (28). А еще он выполнил больше всех подборов (11, из которых пять на чужой половине) и занял третье место после двух центральных защитников по количеству перехватов. И, кстати, в борьбе никому из звездных форвардов-оппонентов вчистую не проиграл — 2:2 с Коутинью, 1:1 c Салахом, 1:1 c Фирмину и 1:2 c Мане.

Правый защитник «Спартака» стал одним из немногих, кто смог сохранить изначальный уровень движения даже в компенсированное время, его игра на опережение с попыткой разгона контратаки (которую испортил Педро Роша) на 5-й добавленной минуте — тому подтверждение.

ДЖИКИЯ ВМЕСТО КОМБАРОВА — ВОЗМОЖНО, К ЛУЧШЕМУ

Полностью справился на противоположной бровке Джикия, которому волей обстоятельств пришлось вспоминать, как играть левого защитника. Здесь, вероятно, травма Комбарова даже невольно благоволила «Спартаку», поскольку в сугубо оборонительных действиях Георгий выглядел состоятельнее, чем Дмитрий. Обезвредить Салаха (пять побед в единоборствах при одном поражении), никого не пропустить мимо себя один в один — дорогого стоит.

Георгий Джикия в игре с «Ливерпулем». Спорт-Экспресс

Правда, при этом Джикия никак не проявил себя в атаке, не выполнил ни одного паса в штрафную, и вообще его набор созидательных навыков едва ли достаточен для бровочника в современном футболе при схеме 3−5−2. Но конкретно в данном матче Комбаров тоже мог не получить возможности проявить себя у чужих ворот, а в обороне — далеко не факт, что справился бы лучше.

ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ ТАСКИ

Цены не было бы немецкому центральному защитнику, если бы он не попадал постоянно в лазарет, а каждую игру проводил бы на столь высоком уровне, как во вторник. Когда Боккетти и Кутепов изредка включали режим мини-паники, лишь хладнокровные действия немца уберегали красно-белых от неприятностей. Совершить при таком уровне давления 95 процентов удачных действий и не допустить за матч ни одной потери — это высочайший класс, за который тоже стоит поблагодарить.

Сердар Таски в игре с «Ливерпулем». Спорт-Экспресс

ДВОЯКИЙ ФЕРНАНДУ

Мог ли «Спартак» в нынешнем, полурезервном и экспериментальном виде, сыграть еще лучше? Наверное, да — если бы чуть конструктивнее работал выход в атаку. Красно-белые часто сбивались на простые выносы вперед на Луиза Адриану, но бразилец по умению навязать борьбу — даже при огромном старании — не Зе Луиш. Если в первом тайме развивать атаку у него хоть как-то получалось, то во втором — уже нет.

А средняя линия нападающему помогла слабо. Тот же Фернанду удостоился всяческих комплиментов за великолепный голевой штрафной, получил от InStat наивысший рейтинг в команде, но все-таки бразильский хавбек умеет и должен играть еще качественнее. Пропущенный гол, например, стал отчасти следствием неточной скидки Фернанду головой — мяч он слабенько отправил в единственную зону на границе штрафной, где не оказалось ни одного из партнеров. Впрочем, ситуация была не самой легкой.

Гораздо серьезнее тот факт, что бразилец ошибался в куда более простых эпизодах. Ужасную потерю около своих ворот в самой концовке, чудом не завершившуюся пропущенным голом, запомнили все. И вообще полузащитник, для которого 90-процентная точность в передачах — абсолютная норма, в этот раз едва-едва перешагнул за 70 процентов (и стал третьим с конца в команде), а во втором тайме его показатель и вовсе дотянул лишь до 62. Понятно, что «Ливерпуль» действовал плотно и агрессивно, что вариантов для развития атаки имелось не так много. Но все-таки Фернанду — лидер, и именно от него в таких случаях во многом зависит конструктивный футбол.

Не самый чудесный матч провел тот же Пашалич, поэтому и сложилось все так непросто для «Спартака» с переходом в атаку. Однако, повторим, оценивать качество футбола красно-белых сейчас вообще не стоит всерьез и со всей строгостью. В первую очередь стоит благодарить команду Карреры за то, что подарила нам результат, в который изначально верили очень немногие.