Прости нас, Ещенко. Почему защитник «Спартака» стал лучшим
«СЭ» подводит итоги битвы «Спартака» и «Ливерпуля» при помощи данных компании InStat.
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15:3, 19:3 — И В ИТОГЕ 1:1
Глупо спорить, что
Однако фарт — фартом, но еще давайте признаем, что «Спартак» его заслужил. Ослабленный кошмарным количеством травм, он провел почти идеальный для текущего состояния матч: при отсутствии вразумительных атак с игры сумел забить со стандарта, а все остальное время героически сражался. Не без погрешностей, но главное, что интенсивным движением и самоотверженностью
Что же касается невысокого качества атакующего футбола, представим на секундочку, что «Ливерпуль» вышел на поле без Хендерсона, Коутинью, Мане и Роберту Фирмину, а условный Ловрен отправился играть на фланг обороны от безысходности. Изменилось бы тогда восприятие уровня соперника? Наверняка. Поэтому — не будем гневить судьбу завышенными требованиями. Спасибо за то, что этот матч, в отличие от мариборского, хотя бы соответствовал статусу турнира.
ЕЩЕНКО СТАЛ ЛУЧШИМ ПО ВЕРСИИ УЕФА
Поскольку послевкусие от результата — приятное, то имеет смысл и сосредоточиться сейчас на самых положительных моментах. Первый из них — игра в обороне на флангах. Вспомним все предматчевые шуточки по поводу противостояния Мане и Салаха с крайними защитниками «Спартака», и пусть сейчас, когда тот же Ещенко получил от УЕФА индивидуальную награду ключевого футболиста встречи, каждому из нас станет немножечко стыдно.
Да, Ещенко причастен к пропущенному голу, пару раз чересчур рьяно выбрасывался из позиции и оголял зону, но предъявлять ему претензии с таким колоссальным объемом работы в данном случае все равно невозможно. При высочайшей загруженности в обороне Андрей чаще всех в команде принимал участие в атаках (28). А еще он выполнил больше всех подборов (11, из которых пять на чужой половине) и занял третье место после двух центральных защитников по количеству перехватов. И, кстати, в борьбе никому из звездных
Правый защитник «Спартака» стал одним из немногих, кто смог сохранить изначальный уровень движения даже в компенсированное время, его игра на опережение с попыткой разгона контратаки (которую испортил Педро Роша) на 5-й добавленной минуте — тому подтверждение.
ДЖИКИЯ ВМЕСТО КОМБАРОВА — ВОЗМОЖНО, К ЛУЧШЕМУ
Полностью справился на противоположной бровке Джикия, которому волей обстоятельств пришлось вспоминать, как играть левого защитника. Здесь, вероятно, травма Комбарова даже невольно благоволила «Спартаку», поскольку в сугубо оборонительных действиях Георгий выглядел состоятельнее, чем Дмитрий. Обезвредить Салаха (пять побед в единоборствах при одном поражении), никого не пропустить мимо себя один в один — дорогого стоит.
Правда, при этом Джикия никак не проявил себя в атаке, не выполнил ни одного паса в штрафную, и вообще его набор созидательных навыков едва ли достаточен для бровочника в современном футболе при схеме 3−5−2. Но конкретно в данном матче Комбаров тоже мог не получить возможности проявить себя у чужих ворот, а в обороне — далеко не факт, что справился бы лучше.
ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ ТАСКИ
Цены не было бы немецкому центральному защитнику, если бы он не попадал постоянно в лазарет, а каждую игру проводил бы на столь высоком уровне, как во вторник. Когда Боккетти и Кутепов изредка включали режим
ДВОЯКИЙ ФЕРНАНДУ
Мог ли «Спартак» в нынешнем, полурезервном и экспериментальном виде, сыграть еще лучше? Наверное, да — если бы чуть конструктивнее работал выход в атаку.
А средняя линия нападающему помогла слабо. Тот же Фернанду удостоился всяческих комплиментов за великолепный голевой штрафной, получил от InStat наивысший рейтинг в команде, но
Гораздо серьезнее тот факт, что бразилец ошибался в куда более простых эпизодах. Ужасную потерю около своих ворот в самой концовке, чудом не завершившуюся пропущенным голом, запомнили все. И вообще полузащитник, для которого 90-процентная точность в передачах — абсолютная норма, в этот раз
Не самый чудесный матч провел тот же Пашалич, поэтому и сложилось все так непросто для «Спартака» с переходом в атаку. Однако, повторим, оценивать качество футбола
И будем верить, что проклятье с травмами
|26.09.2017 21:45
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|4
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Боковой судья
|Сириль Гренгор (Франция)
|Боковой судья
|Николя Дано (Франция)
|Николя Ренвий (Франция)
|Рюдди Бюке (Франция)
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