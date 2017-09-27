«Кайрат» с полевым игроком в воротах удержал ничью в матче Юношеской лиги УЕФА с «Краснодаром»

Игра проходила сегодня, 27 сентября, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 2:2.

На 29-й минуте Вячеслав Шпырев вывел «Кайрат» вперед, но в компенсированное к первому тайму время «Краснодар» за минуту усилиями Данила Уткина и Василия Игнатьева забил два гола и перевернул ход игры.

Второй тайм начался с того, что на Центральном стадионе Алматы погас свет. Проблемы с электричеством решились спустя 15 минут, и игра была возобновлена.

Уйти от поражения «Кайрат» смог на 81-й минуте, а автором гола стал Нуралы Алип. На 90-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления вратаря Данила Устименко, а так как все замены уже были произведены, в ворота был вынужден встать полевой игрок. Несмотря на это и пять добавленных минут, «Кайрат» смог удержать счет 2:2.

Ответная игра пройдет 18 октября в Краснодаре. Победитель пары в следующем раунде в ноябре встретится с сильнейшим в противостоянии «Сутьеска» (Черногория) — «Гонвед» (Венгрия).

Юношеская Лига УЕФА проводится с 2013 года, а принимают участие в ней футболисты не старше 19 лет. На групповой стадии играют 32 клуба — те же, что и во взрослой Лиге чемпионов. В плей-офф к ним присоединятся победители отборочного раунда «Пути чемпионов», в котором принимают участие 32 остальных клуба.

Отметим, что в прошлом году «Кайрат» в первом раунде победил грузинское «Динамо» из Тбилиси (3:0, 5:1), но в следующем круге проиграл австрийскому «Зальцбургу» (1:8, 0:1). В итоге через несколько месяцев «Зальцбург» стал победителем Юношеской лиги УЕФА, прервав трехгодичную гегемонию «Челси», пропускавшего прошлый сезон.