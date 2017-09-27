Руслан Ротань: «Астана» и «Кайрат» обладают очень сильным составом

— Конечно, мы понимаем всю серьезность матча. Готовимся к игре. Групповой этап Лиги Европы — здесь слабых команд не бывает. Завтра будет хороший матч.



— Несколько раз Вы играли против сборной Казахстана, выступая за национальную команду Украины. Как оцените уровень казахстанского футбола сейчас?

— Однозначно, ваш футбол вырос. «Астана» уже не первый год выходит в групповой этап Лиги Европы, это говорит о росте казахского футбола. Есть клубы, как «Астана» и «Кайрат», которые вышли вперед, обладают очень сильным составом.

— Станут ли погодные условия проблемой для «Славии»?

— Погоду нельзя выбрать. Обе команды в одинаковых условиях. Непривычно будет играть на искусственном газоне, но погода — это точно не проблема. Мы должны быстрее адаптироваться к этому полю.

— Практически всю карьеру Вы провели в «Днепре». Не больно ли Вам наблюдать за тем, что случилось с командой? Рассчитался ли клуб с долгами?

— Конечно, больно и неприятно, что такое случается. Что поделаешь? Это жизнь. К сожалению, футболисты никак не могут на это повлиять. По поводу долгов — с нами никто не рассчитался. Не вижу смысла возвращаться к этому, — сейчас все мои мысли об игре в «Славии».