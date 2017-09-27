Руслан Ротань: «Астана» и «Кайрат» обладают очень сильным составом
Украинский полузащитник пражской «Славии» Руслан Ротань прокомментировал предстоящий матч против «Астаны» в Лиге Европы, пишет Sports.kz.
— Конечно, мы понимаем всю серьезность матча. Готовимся к игре. Групповой этап Лиги Европы — здесь слабых команд не бывает. Завтра будет хороший матч.
— Несколько раз Вы играли против сборной Казахстана, выступая за национальную команду Украины. Как оцените уровень казахстанского футбола сейчас?
— Однозначно, ваш футбол вырос. «Астана» уже не первый год выходит в групповой этап Лиги Европы, это говорит о росте казахского футбола. Есть клубы, как «Астана» и «Кайрат», которые вышли вперед, обладают очень сильным составом.
— Станут ли погодные условия проблемой для «Славии»?
— Погоду нельзя выбрать. Обе команды в одинаковых условиях. Непривычно будет играть на искусственном газоне, но погода — это точно не проблема. Мы должны быстрее адаптироваться к этому полю.
— Практически всю карьеру Вы провели в «Днепре». Не больно ли Вам наблюдать за тем, что случилось с командой? Рассчитался ли клуб с долгами?
— Конечно, больно и неприятно, что такое случается. Что поделаешь? Это жизнь. К сожалению, футболисты никак не могут на это повлиять. По поводу долгов — с нами никто не рассчитался. Не вижу смысла возвращаться к этому, — сейчас все мои мысли об игре в «Славии».
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