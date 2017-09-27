Щиглавы: Мы быстро адаптируемся к неудобному газону в Астане и разнице в 20 градусов с Прагой

— Мы считаем, что у «Астаны» сильные футболисты. У вас больше опыта, чем у нас. Смотрели игру с «Селтиком» и просматривали матч с лидером нашей группы — «Вильярреалом». Команда очень быстро переходит из обороны в атаку. У вас квалифицированные исполнители, — сказал Щиглавы.

— Чешский журналист рассказал, что Ваша команда играет с одним нападающим. По схеме 4−5−1. И только если нужен будет результат, выйдет второй форвард.

— Не буду раскрывать нашу схему. Может быть, сыграем по 4−5−1. А может быть и 4−3−3.

— То есть, Вы готовы завтра проиграет, отмечая опытность соперника?

— Мы уважаем соперника, но хотим выигрывать каждый матч. Мы никого не боимся.

— В сборной Казахстана и «Астане» работал чех Мирослав Беранек. Знакомы ли с ним? Советовал ли он что-то?

— Да, я знаю его. Мы с ним друзья. Когда нам выпала «Астана», то мы с ним говорили. Но в «Астане» многое изменилось, поэтому беседовать не имеет смысла.

— Считаете ли холодную погоду проблемой для Вас?

— Почти 20 градусов разницы в температуре (по данным Weather.com, в данный момент в Астане +4, а в Праге +21 — прим.Vesti.kz). Неудобный для нас газон. Но я думаю, что мы быстро адаптируемся.

— Считаете ли вы «Вильярреал» фаворитом группы?

— Мы выиграли первый матч. «Астана» же начинала групповой этап на поле так называемого фаворита, а завтра мы попытаемся набрать очки.

— Вы основной упор будете делать на чемпионат страны или на Лигу Европы?

— Мы не делим эти соревнования. Они оба для нас важны. Если мы поднимемся высоко в чемпионате, то сможем в следующем году сыграть в Лиге чемпионов.

Ранее состоялась пресс-конференция «Астаны», на которой выступили главный тренер Станимир Стойлов и защитник Евгений Постников.

Напомним, матч второго тура группового раунда Лиги Европы между «Астаной» и «Славией» пройдет завтра, 28 сентября. Встреча на «Астана Арене» начнется в 21:00 по столичному времени.