Щиглавы: Мы быстро адаптируемся к неудобному газону в Астане и разнице в 20 градусов с Прагой
Главный тренер чешской «Славии» Ярослав Щиглавы рассказал о настрое своей команды к гостевому матчу с «Астаной» в групповом раунде Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
— Мы считаем, что у «Астаны» сильные футболисты. У вас больше опыта, чем у нас. Смотрели игру с «Селтиком» и просматривали матч с лидером нашей группы — «Вильярреалом». Команда очень быстро переходит из обороны в атаку. У вас квалифицированные исполнители, — сказал Щиглавы.
— Чешский журналист рассказал, что Ваша команда играет с одним нападающим. По схеме 4−5−1. И только если нужен будет результат, выйдет второй форвард.
— Не буду раскрывать нашу схему. Может быть, сыграем по 4−5−1. А может быть и 4−3−3.
— То есть, Вы готовы завтра проиграет, отмечая опытность соперника?
— Мы уважаем соперника, но хотим выигрывать каждый матч. Мы никого не боимся.
— В сборной Казахстана и «Астане» работал чех Мирослав Беранек. Знакомы ли с ним? Советовал ли он
— Да, я знаю его. Мы с ним друзья. Когда нам выпала «Астана», то мы с ним говорили. Но в «Астане» многое изменилось, поэтому беседовать не имеет смысла.
— Считаете ли холодную погоду проблемой для Вас?
— Почти 20 градусов разницы в температуре (по данным Weather.com, в данный момент в Астане +4, а в Праге +21 — прим.Vesti.kz). Неудобный для нас газон. Но я думаю, что мы быстро адаптируемся.
— Считаете ли вы «Вильярреал» фаворитом группы?
— Мы выиграли первый матч. «Астана» же начинала групповой этап на поле так называемого фаворита, а завтра мы попытаемся набрать очки.
— Вы основной упор будете делать на чемпионат страны или на Лигу Европы?
— Мы не делим эти соревнования. Они оба для нас важны. Если мы поднимемся высоко в чемпионате, то сможем в следующем году сыграть в Лиге чемпионов.
Ранее состоялась
Напомним, матч второго тура группового раунда Лиги Европы между «Астаной» и «Славией» пройдет завтра, 28 сентября. Встреча на «Астана Арене» начнется в 21:00 по столичному времени.
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