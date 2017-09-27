Юрий Семин: Со «Злином» играем очень поздно. Для Москвы это неудобно
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен поздним началом матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против чешского «Злина» (22:05 мск).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— «Локомотив» к этому матчу подходит фаворитом. Это обстоятельство на команду не давит?
— Да кто знает, какая команда сейчас сильнее. Узнаем это в четверть в десять вечера. Кстати, УЕФА выбрал неудобное время начала матча: очень поздно. Особенно для Москвы. У нас даже не знаешь, сколько от базы до стадиона в такое время ехать. Это большая проблема. Может, час, а может — два. К тому же, в 10 вечера мы никогда и не тренируемся.
Сейчас может и хорошо, что матч поздний: чуть больше времени будет на восстановление после «Ростова», но хуже к игре с «Динамо». У нас после «Злина» до следующей встречи даже двух суток не пройдет.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter