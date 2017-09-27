Юрий Семин: Со «Злином» играем очень поздно. Для Москвы это неудобно

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— «Локомотив» к этому матчу подходит фаворитом. Это обстоятельство на команду не давит?

— Да кто знает, какая команда сейчас сильнее. Узнаем это в четверть в десять вечера. Кстати, УЕФА выбрал неудобное время начала матча: очень поздно. Особенно для Москвы. У нас даже не знаешь, сколько от базы до стадиона в такое время ехать. Это большая проблема. Может, час, а может — два. К тому же, в 10 вечера мы никогда и не тренируемся.

Сейчас может и хорошо, что матч поздний: чуть больше времени будет на восстановление после «Ростова», но хуже к игре с «Динамо». У нас после «Злина» до следующей встречи даже двух суток не пройдет.