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27 сентября 2017, 17:25 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Юрий Семин: Со «Злином» играем очень поздно. Для Москвы это неудобно

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен поздним началом матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против чешского «Злина» (22:05 мск).

Главный тренер московского Локомотива Юрий <span class=error>Семин</span> остался недоволен поздним началом матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против чешского <span class=error>Злина</span> (22:05 <span class=error>мск</span>). Увеличить
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— «Локомотив» к этому матчу подходит фаворитом. Это обстоятельство на команду не давит?

— Да кто знает, какая команда сейчас сильнее. Узнаем это в четверть в десять вечера. Кстати, УЕФА выбрал неудобное время начала матча: очень поздно. Особенно для Москвы. У нас даже не знаешь, сколько от базы до стадиона в такое время ехать. Это большая проблема. Может, час, а может — два. К тому же, в 10 вечера мы никогда и не тренируемся.

Сейчас может и хорошо, что матч поздний: чуть больше времени будет на восстановление после «Ростова», но хуже к игре с «Динамо». У нас после «Злина» до следующей встречи даже двух суток не пройдет.

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Англичане рассудят «Зенит» и «Реал Сосьедад» в ЛЕ, валлийцы — «Локомотив» и «Злин»

Английская бригада арбитров во главе с Андре Марринером будет обслуживать матч группового раунда Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и испанским клубом «Реал Сосьедад», игру московского «Локомотива» и чешского «Злина» будут судить валлийские рефери во главе с Ли Саймоном Эвансом, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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