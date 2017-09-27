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27 сентября 2017, 17:24 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Спартак»: Реброву может не потребоваться операция

Голкипер «Спартака» Артём Ребров, получивший повреждение во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), прошел первый этап углубленного медицинского обследования.

Голкипер Спартака Артём <span class=error>Ребров</span> получивший повреждение во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с Ливерпулем (1:1) прошел первый этап углубленного медицинского обследования. Увеличить
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«Как сообщил руководитель медицинского департамента “Спартака” Михаил Вартапетов, предварительные данные МРТ правого коленного сустава позволяют предполагать, что операция может не потребоваться.

На дополнительное изучение результатов обследования медицинскому штабу потребуется один-два дня», — информирует официальный сайт клуба.

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