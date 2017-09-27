«Спартак»: Реброву может не потребоваться операция
Голкипер «Спартака» Артём Ребров, получивший повреждение во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), прошел первый этап углубленного медицинского обследования.
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Видимо, что-то случилось...
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«Как сообщил руководитель медицинского департамента “Спартака” Михаил Вартапетов, предварительные данные МРТ правого коленного сустава позволяют предполагать, что операция может не потребоваться.
На дополнительное изучение результатов обследования медицинскому штабу потребуется
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