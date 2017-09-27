УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»

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Российский клуб могут наказать за поведение болельщиков, которые во время встречи использовали пиротехнику, скандировали запрещенные кричалки, вывесили неразрешенный баннер и заблокировали лестничные проходы.

Контрольно-этический дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит эти нарушения на заседании 19 октября.

Во время матча, прошедшего в Москве и окончившегося со счетом 1:1, фанаты «Спартака» вывесили на трибунах баннер, на котором сравнили УЕФА с мафией, и зажгли дымовую шашку.