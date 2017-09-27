УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем». Об этом сообщается на сайте организации.
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Российский клуб могут наказать за поведение болельщиков, которые во время встречи использовали пиротехнику, скандировали запрещенные кричалки, вывесили неразрешенный баннер и заблокировали лестничные проходы.
Во время матча, прошедшего в Москве и окончившегося со счетом 1:1, фанаты «Спартака» вывесили на трибунах баннер, на котором сравнили УЕФА с мафией, и зажгли дымовую шашку.
22 сентября Союз оштрафовал московский клуб на 60 тысяч евро за поведение фанатов во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором». Также
|26.09.2017 21:45
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|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|4
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Боковой судья
|Сириль Гренгор (Франция)
|Боковой судья
|Николя Дано (Франция)
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|Рюдди Бюке (Франция)
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