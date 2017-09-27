Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31144670/
27 сентября 2017, 16:56 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем». Об этом сообщается на сайте организации.

Вторник. Москва. Спартак - Ливерпуль - 1:1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

Российский клуб могут наказать за поведение болельщиков, которые во время встречи использовали пиротехнику, скандировали запрещенные кричалки, вывесили неразрешенный баннер и заблокировали лестничные проходы.

Контрольно-этический дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит эти нарушения на заседании 19 октября.

Во время матча, прошедшего в Москве и окончившегося со счетом 1:1, фанаты «Спартака» вывесили на трибунах баннер, на котором сравнили УЕФА с мафией, и зажгли дымовую шашку.

22 сентября Союз оштрафовал московский клуб на 60 тысяч евро за поведение фанатов во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором». Также красно-белым запретили продавать билеты на следующий гостевой матч в рамках турнира.

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Канчельскис признался, что будет болеть за «МЮ» в матче с ЦСКА

Канчельскис признался, что будет болеть за «МЮ» в матче с ЦСКА

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что в матче футбольной Лиги чемпионов с московским ЦСКА все же будет болеть за свою бывшую команду, хотя в России его симпатии традиционно на стороне армейцев.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса