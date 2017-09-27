Стойлов: «Астане» нужно быть злее в атаке
Игра пройдет в столице Казахстана.
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов перед матчем с чешской «Славией» на групповом этапе Лиги Европы рассказал журналистам о ситуации в команде и борьбе на два фронта, передает корреспондент Vesti.kz.
— Начинаем домашнюю часть борьбы в Лиге Европы. Думаю, футболисты понимают ответственность. Мы находимся под большими нагрузками
— Увидим ли мы открытый футбол?
— Не вижу причин нам
Второй и третий тур станут решающими в группе. Но не надо переоценивать наши возможности. Если мы добьемся успеха, то можно на
— «Славия» сильнее «Вильярреала»?
— Испанцы на голову сильнее. Но в Чехию пришел китайский спонсор. Они собрали хорошую команду — по
— «Астана» делала упор прежде на чемпионат Казахстана, но теперь поджимает «Кайрат». Пару ошибок, и он догонит. Будете ли бороться за выход из группы Лиги Европы?
— Мы будем бороться на два фронта. Они нас догнали и обошли. Если получится, то мы поборемся за выход из группы. Будем бороться за чемпионство. У нас травмированы четыре легионеры. Но были у нас ситуации и сложнее — с греческим «Олимпиакосом» у нас на замене было три молодых игрока.
— Закрыть крышу — это Ваша инициатива?
— Это решает администрация стадиона. В любом случае и тренерам? и футболистам будет теплее.
— Даст ли преимущество Вам искусственное поле?
— Поле в отличном состоянии. Раньше было другое поле, и оно было быстрее. Тогда было преимущество, сейчас его нет.
— Как оцениваете уровень «Славии»?
— Это укомплектованная команда, которая играет коллективный футбол. Есть игроки с хорошей визитной карточкой, но на поле побеждает команда, которая больше этого желает.
Матч второго тура группового раунда Лиги Европы между «Астаной» и «Славией» пройдет завтра, 28 сентября. Встреча на «Астана Арене» начнется в 21:00 по столичному времени.
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