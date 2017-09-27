Стойлов: «Астане» нужно быть злее в атаке

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов перед матчем с чешской «Славией» на групповом этапе Лиги Европы рассказал журналистам о ситуации в команде и борьбе на два фронта, передает корреспондент Vesti.kz.

— Начинаем домашнюю часть борьбы в Лиге Европы. Думаю, футболисты понимают ответственность. Мы находимся под большими нагрузками из-за небольшого количества игроков. У нас были проблемы до и после игры с «Таразом». Сломали скулу Шитову, травмированы Граховац, Деспотович и Кляйнхайслер. Но мы не будем жаловаться и будем играть, — сказал Стойлов на предматчевой пресс-конференции.

— Увидим ли мы открытый футбол?

— Не вижу причин нам чего-то бояться. Нужно побольше злости в завершающий момент атаки.

Второй и третий тур станут решающими в группе. Но не надо переоценивать наши возможности. Если мы добьемся успеха, то можно на что-то рассчитывать. Если не сможем… Думаю, наш максимальный уровень — это групповой раунд. Надо биться за каждое очко. Это принесет очки стране и деньги клубу, а болельщикам — радость. Если оставишь сердце, будешь играть хорошо, но не выиграешь, то ни у кого вопросов не будет.

— «Славия» сильнее «Вильярреала»?

— Испанцы на голову сильнее. Но в Чехию пришел китайский спонсор. Они собрали хорошую команду — по два-три игрока на каждую позицию. 20−25 футболистов в составе. С приходом китайского спонсора они подняли свой уровень. Они играют в командный футбол. Есть у них Нецид и другие исполнители. Каждый игрок опасен. Нет у них Месси или Роналду, но они играют в коллективный футбол.

— «Астана» делала упор прежде на чемпионат Казахстана, но теперь поджимает «Кайрат». Пару ошибок, и он догонит. Будете ли бороться за выход из группы Лиги Европы?

— Мы будем бороться на два фронта. Они нас догнали и обошли. Если получится, то мы поборемся за выход из группы. Будем бороться за чемпионство. У нас травмированы четыре легионеры. Но были у нас ситуации и сложнее — с греческим «Олимпиакосом» у нас на замене было три молодых игрока.

— Закрыть крышу — это Ваша инициатива?

— Это решает администрация стадиона. В любом случае и тренерам? и футболистам будет теплее.

— Даст ли преимущество Вам искусственное поле?

— Поле в отличном состоянии. Раньше было другое поле, и оно было быстрее. Тогда было преимущество, сейчас его нет.

— Как оцениваете уровень «Славии»?

— Это укомплектованная команда, которая играет коллективный футбол. Есть игроки с хорошей визитной карточкой, но на поле побеждает команда, которая больше этого желает.

Матч второго тура группового раунда Лиги Европы между «Астаной» и «Славией» пройдет завтра, 28 сентября. Встреча на «Астана Арене» начнется в 21:00 по столичному времени.