Канчельскис признался, что будет болеть за «МЮ» в матче с ЦСКА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» сыграют в Москве в среду в матче второго тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы.

««Манчестер Юнайтед» еще не получил в этом сезоне серьезного сопротивления, играл в основном против аутсайдеров, ну и против «Эвертона», который мог с ними сразиться. Это будет большая проверка для них — матч против ПФК ЦСКА, сильнейшей российской команды на протяжении последних лет в Лиге чемпионов. Всегда в России болел за ЦСКА, но сегодня буду болеть за «Манчестер», также как болею за все клубы, за которые выступал, — сказал Канчельскис по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».