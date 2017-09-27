Канчельскис признался, что будет болеть за «МЮ» в матче с ЦСКА
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что в матче футбольной Лиги чемпионов с московским ЦСКА все же будет болеть за свою бывшую команду, хотя в России его симпатии традиционно на стороне армейцев.
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ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» сыграют в Москве в среду в матче второго тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы.
««Манчестер Юнайтед» еще не получил в этом сезоне серьезного сопротивления, играл в основном против аутсайдеров, ну и против «Эвертона», который мог с ними сразиться. Это будет большая проверка для них — матч против ПФК ЦСКА, сильнейшей российской команды на протяжении последних лет в Лиге чемпионов. Всегда в России болел за ЦСКА, но сегодня буду болеть за «Манчестер», также как болею за все клубы, за которые выступал, — сказал Канчельскис по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью на
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