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27 сентября 2017, 16:18 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Матч БАТЭ — «Арсенал» рассудят польские арбитры

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригада польских арбитров рассудит матч футбольной Лиги Европы между борисовским БАТЭ и лондонским «Арсеналом», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным арбитром встречи которая состоится 28 сентября (начало в 20.00) на поле Борисов-Арены будет Даниэль Стефански. Его ассистентами станут Давид Игор Голис и Кшиштоф Мырмус дополнительные помощники — Збигнев Добрынин и Бартош Франковски резервный рефери — Адам Курсик делегат УЕФА — Тормод Ларсен. Увеличить
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Главным арбитром встречи, которая состоится 28 сентября (начало в 20.00) на поле «Борисов-Арены», будет Даниэль Стефански. Его ассистентами станут Давид Игор Голис и Кшиштоф Мырмус, дополнительные помощники — Збигнев Добрынин и Бартош Франковски, резервный рефери — Адам Курсик, делегат УЕФА — Тормод Ларсен.

В первом туре соревнований группы Н футболисты БАТЭ сыграли вничью в гостях у белградской «Црвены Звезды» — 1:1, «Арсенал» победил на своем поле представителя немецкой бундеслиги «Кельн» со счетом 3:1. В этой группе 28 сентября, кроме встречи в Борисове, «Кельн» примет у себя дома «Црвену Звезду».

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