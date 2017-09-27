Букмекеры оценили шансы ЦСКА в матче с «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры считают ЦСКА аутсайдером и предлагают поставить на «армейцев» за 5.90. Шансы «МЮ» на победу оценены коэффициентом 1.66. Поставить на ничью можно за 3.94, а на то, что ЦСКА не проиграет, — за 2.41.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.11, а на ТМ 2,5 гола — за 1.81.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 2.07. Самые вероятные авторы голов — Ромелу Лукаку (2.13) и Маркус Рашфорд (2.80).