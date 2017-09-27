— «Астана» очень сильна дома. Догадываетесь ли, что вас здесь ждет?

— Конечно, это будет сложно. В такой группе каждый матч тяжел, мы должны подготовиться к нему и справиться с этим. Летели сюда за победой, не ждем ничего легкого, но хотим победить.



— В Астане Вы играли однажды за ПАОК и даже забили гол за сборную. Воспоминания хорошие?

— Определенно. Мы и с ПАОКом там выиграли, и со сборной тоже. Я хорошо это помню, и хочется продолжения. Знаю также, что Астана — красивый город, но нам не до того. Главное, — выиграть. Забью я или нет — это не имеет значения, но нам нужны 3 очка. Они помогли бы.



— Что Вы думаете об искусственной траве?

— Там она наивысшего уровня, поэтому для нас это не проблема. Мы все понемногу играли на таких полях, адаптация не будет сложной.



— Выйдете ли вы в стартовом составе?

— Об этом Вам надо спросить у тренера. У нас длинная скамейка, каждый может выйти в стартовом составе, — для «Славии» это очень хорошо, что есть возможность для ротации. Кто-то может быть не в форме, кто-то перенапрячься. Я готов к каждому матчу. Рад, что играю в еврокубке, забиваю, что хорошо для психологии.



— Если бы получилось выиграть, это было бы большим шагом к выходу из группы?

— Пока еще нет, но выиграть было бы отлично. Это будет сложно, потому что «Астана» хорошо играет дома, но мы победим там — я верю, что мы это сделаем.



Матч «Астана» — «Славия» пройдет на «Астана Арене» в четверг в 21:00. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекеры отдают небольшое предпочтение казахстанскому клубу: победа «Астаны» — 2.63, ничья — 3.24, победа «Славии» — 3.032.