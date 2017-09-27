Роналду: Моя статистика говорит сама за себя

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Роналду во вторник дублем в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1) в матче второго тура Лиги чемпионов отметил 400-ю игру за «Реал». На счету португальца 412 голов за «Реал», он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Статистика говорит сама за себя. Я очень рад, что провел 400-й матч и доволен своими голами. Благодаря моим одноклубникам и “Реалу” я стал тем, кем сегодня и являюсь», — цитирует 32-летнего Роналду официальный сайт мадридского клуба.

«Футбол — игра командная, и даже когда по тем или иным причинам я не могу выйти на поле, я вижу, что “Реал” все равно остается силен благодаря своему составу, — продолжил португалец. — Мы все боремся за одно и то же, у команды достаточно потенциала и таланта, чтобы добиваться результата, даже когда кто-то отсутствует».

Португалец перешел в «Реал» из английского «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года. В мадридском клубе он выиграл 14 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов.