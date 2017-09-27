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27 сентября 2017, 9:56 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Роналду: Моя статистика говорит сама за себя

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Португальский футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду, комментируя тот факт, что он провел за испанский клуб 400-й матч в карьере, заявил, что статистика говорит сама за себя.

Португальский футболист мадридского Реала Криштиану Роналду комментируя тот факт что он провел за испанский клуб 400-й матч в карьере заявил что статистика говорит сама за себя. Увеличить
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Роналду во вторник дублем в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1) в матче второго тура Лиги чемпионов отметил 400-ю игру за «Реал». На счету португальца 412 голов за «Реал», он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Статистика говорит сама за себя. Я очень рад, что провел 400-й матч и доволен своими голами. Благодаря моим одноклубникам и “Реалу” я стал тем, кем сегодня и являюсь», — цитирует 32-летнего Роналду официальный сайт мадридского клуба.

«Футбол — игра командная, и даже когда по тем или иным причинам я не могу выйти на поле, я вижу, что “Реал” все равно остается силен благодаря своему составу, — продолжил португалец. — Мы все боремся за одно и то же, у команды достаточно потенциала и таланта, чтобы добиваться результата, даже когда кто-то отсутствует».

Португалец перешел в «Реал» из английского «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года. В мадридском клубе он выиграл 14 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов.

26.09.2017 21:45 Зрители 65849 Групповой турнир: Группа H Signal-Iduna-Park
Боруссия Д 1:3 Реал
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Петер Бос Зинедин Зидан
Голы
54′ Пьер-Эмерик Обамеянг (Г. Кастро) 17
11 Гарет Бэйл (Д. Карвахаль) 18′
7 Криштиану Роналду (Г. Бэйл) 50′
7 Криштиану Роналду (Л. Модрич) 79′
Составы
Роман Бюрки 38
Лукаш Пищек 26
Сократис Папастатопулос (к) 25
52′ Емер Топрак 36
Гонсало Кастро 27
Пьер-Эмерик Обамеянг 17
Андрей Ярмоленко 9
Максимиллиан Филипп 20
60′ Джереми Толян 15
Махмуд Дахуд 19
76′ Марио Гетце 10
Кристиан Пулишич 22
60′ Нури Шахин 8
63′ Юлиан Вайгль 33
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль 39′
6 Фернандес Иглесиас Начо
4 Серхио Рамос (к)
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
7 Криштиану Роналду
14 Каземиру
19 Лука Модрич 90′ 40′
24 Дани Себальос
11 Гарет Бэйл 86′ 29′
17 Лукас Васкес
22 Франсиско Роман Иско 76′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 10
7 Угловые 6
8 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
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