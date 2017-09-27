Бериссо: «Севилье» предстоит сложный выезд в Россию на матч со «Спартаком»
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт. «Севилье» предстоит сложный выезд в Россию на матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с московским «Спартаком», заявил главный тренер испанского клуба Эдуардо Бериссо.
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«Севилья» во втором туре группы E во вторник дома разгромила словенский «Марибор» — 3:0. «Спартак» дома в параллельной встрече сыграл вничью с английским «Ливерпулем» — 1:1.
«Мы добились убедительной победы. Теперь нам предстоит сложный выезд в Россию, а затем мы сыграем уже дома против “Спартака”. Эти два матча могут быть очень важными», — цитирует Бериссо сайт «Севильи».
Игра между «Спартаком» и «Севильей» в Москве состоится 17 октября, матч в Испании пройдет 1 ноября.
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