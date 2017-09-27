Бериссо: «Севилье» предстоит сложный выезд в Россию на матч со «Спартаком»

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Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 17.10.2017, 21:45 -:- Спартак М Севилья

«Севилья» во втором туре группы E во вторник дома разгромила словенский «Марибор» — 3:0. «Спартак» дома в параллельной встрече сыграл вничью с английским «Ливерпулем» — 1:1.

«Мы добились убедительной победы. Теперь нам предстоит сложный выезд в Россию, а затем мы сыграем уже дома против “Спартака”. Эти два матча могут быть очень важными», — цитирует Бериссо сайт «Севильи».

Игра между «Спартаком» и «Севильей» в Москве состоится 17 октября, матч в Испании пройдет 1 ноября.