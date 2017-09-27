Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31137937/
27 сентября 2017, 10:09 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Бериссо: «Севилье» предстоит сложный выезд в Россию на матч со «Спартаком»

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. «Севилье» предстоит сложный выезд в Россию на матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с московским «Спартаком», заявил главный тренер испанского клуба Эдуардо Бериссо.

Севилье предстоит сложный выезд в Россию на матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с московским Спартаком заявил главный тренер испанского клуба Эдуардо Бериссо. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Севилья» во втором туре группы E во вторник дома разгромила словенский «Марибор» — 3:0. «Спартак» дома в параллельной встрече сыграл вничью с английским «Ливерпулем» — 1:1.

«Мы добились убедительной победы. Теперь нам предстоит сложный выезд в Россию, а затем мы сыграем уже дома против “Спартака”. Эти два матча могут быть очень важными», — цитирует Бериссо сайт «Севильи».

Игра между «Спартаком» и «Севильей» в Москве состоится 17 октября, матч в Испании пройдет 1 ноября.

Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Травмированное счастье: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем», но потерял Реброва

Травмированное счастье: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем», но потерял Реброва

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Впечатление от игры, которая понравилась как главному тренеру красно-белых, так и руководству клуба, омрачилось из-за очередных травм.
Еще 7 новостей  Все новости
26 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Плющенко нашёл фигуристку, на порядок мощнее Медведевой

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства