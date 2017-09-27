Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы
Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы. Конечно, фаворит встречи — «Манчестер Юнайтед», но
красно-синие способны преподнести грозному сопернику неприятный сюрприз.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Из 10 матчей против команд Жозе Моуринью российские клубы не выиграли ни одного. Три ничьи — и семь поражений. Из которых шесть с сухим счетом, а седьмое — с крупным. По два раза уступали в противостояниях с португальцем Леонид Слуцкий и Курбан Бердыев, один — Валерий Газзаев.
Статистика симптоматичная. С одной стороны, общеизвестно, что Моуринью работает только с грандами, и они по умолчанию превосходят любую нашу команду. С другой, удавалось ведь тем же Слуцкому, Бердыеву, Газзаеву и их игрокам побеждать
На что может при таком раскладе уповать ЦСКА?
— Играл против ЦСКА с «Челси», «Реалом» и «Интером». Теперь пришло время «МЮ». Что ж, это уже традиция. Мне нравится в Москве, всякий раз она все лучше и лучше. То же самое могу сказать и про ЦСКА. На мой взгляд, сейчас это лучшая команда по сравнению со всеми, с которыми я играл. Повторю, это самый сильный ЦСКА на моей памяти.
В то же время армейцы и белорус для португальца и англичан — во многом таинственные незнакомцы. Не знаешь толком, чего от них ждать: то ли невнятной игры, как, скажем, против «Ахмата» или «Динамо», то ли мощной и вдохновенной, как в ответной встрече с «Янг Бойз» и с «Ростовом». Или вообще взрыва — сродни второму тайму в Лиссабоне. И это тоже имел в виду Моуринью, говоря, что нынешний ЦСКА сильнее всех предыдущих: потому что меняется, разобран штабом «МЮ», скорее всего, не до самых мелочей и оттого непредсказуем.
11 лет ЦСКА не может победить дома английские клубы в Лиге чемпионов. Армейцы уступали «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Манчестер Сити» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:1). Еще дважды была зафиксирована ничья — 2:2 с «МС» и 1:1 с «МЮ».
Наконец,
Есть и еще одна загадка: проявит ли себя перед глазами английской телеаудитории Головин, которого в первой половине года примеривали к «Арсеналу». Перед Лигой чемпионов он отдохнул, сыграв
Думаю, на это тоже можно рассчитывать.
ЦСКА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Сегодня. Москва. Стадион «Арена ЦСКА». 21.45 (21.25 — Матч ТВ).
ПОТЕРИ: Мариу Фернандес (под вопросом) — Джоунс, Ибрагимович, Кэррик, Погба, Рохо, Феллаини (все травм.), Матич (под вопросом).
Судья: Эрикссон (Швеция).
Прогноз: П1 5,67 — Н 3,85 — П2 1,66.
Матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 27 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.
Евгений ЗЫРЯНКИН.
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