Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы

Из 10 матчей против команд Жозе Моуринью российские клубы не выиграли ни одного. Три ничьи — и семь поражений. Из которых шесть с сухим счетом, а седьмое — с крупным. По два раза уступали в противостояниях с португальцем Леонид Слуцкий и Курбан Бердыев, один — Валерий Газзаев.

Моуринью - злой гений России. Фото "СЭ" Спорт-Экспресс

Статистика симптоматичная. С одной стороны, общеизвестно, что Моуринью работает только с грандами, и они по умолчанию превосходят любую нашу команду. С другой, удавалось ведь тем же Слуцкому, Бердыеву, Газзаеву и их игрокам побеждать топ-клубы, переполненные звездами мирового футбола. Значит, дело все-таки не в грандах как таковых, а в нюансах и тонкостях тренерского мастерства, в умении «прочитать» оппонента и задать ему неразрешимые загадки. И вот в этом-то, если судить по статистике, к Моуринью действительно не подступишься.

На что может при таком раскладе уповать ЦСКА? Во-первых, на тренерское кредо Жозе, которое подразумевает так называемую «выездную модель» против сложных, опасных соперников. А армейцев он воспринимает именно так, о чем сказал на предматчевом брифинге, заметив, что нынешний ЦСКА сильнее всех, встречавшихся ему ранее. Все три ничьи в матчах с его командами наши добыли дома, и не в последнюю очередь — благодаря осторожной, а то и с акцентом на оборону, тактике, избранной Моуринью, позволявшей хозяевам контролировать игру и сводить к минимуму угрозы своим воротам. Возможно, и на этот раз, особенно в отсутствие Погба и Феллаини, «МЮ» сделает ставку на бдительность, а не на азарт.

ВИТИНЬЮ c новой прической. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ». Спорт-Экспресс

— Играл против ЦСКА с «Челси», «Реалом» и «Интером». Теперь пришло время «МЮ». Что ж, это уже традиция. Мне нравится в Москве, всякий раз она все лучше и лучше. То же самое могу сказать и про ЦСКА. На мой взгляд, сейчас это лучшая команда по сравнению со всеми, с которыми я играл. Повторю, это самый сильный ЦСКА на моей памяти.

Во-вторых, в багаже Гончаренко наверняка сохранились хитрости и уловки, опробованные когда-то в БАТЭ, тоже ошарашивавшем фаворитов. «МЮ» и Моуринью — они ведь, как на ладони: все их матчи вот уже много лет щедро тиражирует ТВ, каждый футболист, каждый тренерский ход известны наизусть. Можно даже составить картотеку, как у шахматистов, и рассортировать не только игры, а даже их отрезки по целой куче параметров: уровень соперника, его стратегия, турнирные задачи, домашняя встреча через два дня после тяжелого выезда, необходимость отыгрываться во втором тайме и так далее. В общем, ничего не скроешь, и вряд ли удастся придумать что-нибудь совсем уж новое, чего Гончаренко, Березуцкие с Игнашевичем или Дзагоев не видали на своем футбольном веку.

В то же время армейцы и белорус для португальца и англичан — во многом таинственные незнакомцы. Не знаешь толком, чего от них ждать: то ли невнятной игры, как, скажем, против «Ахмата» или «Динамо», то ли мощной и вдохновенной, как в ответной встрече с «Янг Бойз» и с «Ростовом». Или вообще взрыва — сродни второму тайму в Лиссабоне. И это тоже имел в виду Моуринью, говоря, что нынешний ЦСКА сильнее всех предыдущих: потому что меняется, разобран штабом «МЮ», скорее всего, не до самых мелочей и оттого непредсказуем.

Главный тренер ЦСКА Виктор ГОНЧАРЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ». Спорт-Экспресс

11 лет ЦСКА не может победить дома английские клубы в Лиге чемпионов. Армейцы уступали «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Манчестер Сити» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:1). Еще дважды была зафиксирована ничья — 2:2 с «МС» и 1:1 с «МЮ».

Наконец, в-третьих, армейцы вот уже много лет не были настолько надежны в защите, как сейчас. В этом ракурсе их можно сопоставлять даже не с собственными версиями из прошлого, а с «Рубином» и «Ростовом» Бердыева, которые вышколенной синхронностью действий в своей зоне и четкой подстраховкой прилично потрепали нервы Моуринью, в том числе — минувшей весной. Обороне ЦСКА тоже доводилось сдерживать могучие атаки — например, «Баварии», которая увезла из Москвы только минимальную победу, добытую с 11-метрового, или «Манчестер Сити». Вряд ли Березуцких, Игнашевича и компанию можно напугать таким зверем, как «МЮ» — при всей его опасности. Лишь бы Мариу Фернандес вышел на поле.

Есть и еще одна загадка: проявит ли себя перед глазами английской телеаудитории Головин, которого в первой половине года примеривали к «Арсеналу». Перед Лигой чемпионов он отдохнул, сыграв чуть-чуть на Кубок в Курске и пропустив из-за дисквалификации дерби с «Динамо». Теперь по идее должен рваться в бой и быть на виду все 90 минут. С другой стороны, Александр по-прежнему не слишком стабилен: может выдать прекрасный матч, а в следующем вызвать недоумение. Да и затянувшаяся безрезультатная серия — в последних 12 встречах на его счету всего 1 голевой пас, и все чаще проявляющаяся несдержанность (7 желтых карточек с начала сезона!) тоже говорят не в его пользу. Однако хавбек наверняка понимает (а если нет — старшие подскажут), что только по таким играм судят о возможностях и потенциале футболиста, только такие и назначают ему истинную цену. А значит, должен постараться.

Думаю, на это тоже можно рассчитывать.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС на тренировке красно-синих. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ». Спорт-Экспресс

ЦСКА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Сегодня. Москва. Стадион «Арена ЦСКА». 21.45 (21.25 — Матч ТВ).

ПОТЕРИ: Мариу Фернандес (под вопросом) — Джоунс, Ибрагимович, Кэррик, Погба, Рохо, Феллаини (все травм.), Матич (под вопросом).

Судья: Эрикссон (Швеция).

Прогноз: П1 5,67 — Н 3,85 — П2 1,66.

ЦСКА — «Манчестер Юнайтед». Ориентировочные составы. Фото «СЭ». Спорт-Экспресс

Матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 27 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.

Евгений ЗЫРЯНКИН.