Травмированное счастье: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем», но потерял Реброва
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Впечатление от игры, которая понравилась как главному тренеру
красно-белых, так и руководству клуба, омрачилось из-за очередных травм.
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Встреча, которая стала первой для «Спартака» на стадионе «Открытие-Арена» в Лиге чемпионов, завершилась со счетом 1:1. Главный тренер
На 68-й минуте
Неприятным моментом для московского клуба стали и зажженные на трибунах шашки.
«Достойно и очень интересно»
Удовлетворения от игры команды и результата не скрывали ни Каррера, ни Федун, ни высокопоставленные болельщики команды — президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и
«В целом я удовлетворен результатом. Мы набрали очко в игре против сильной команды, сделали максимум из того, что могли», — сказал на
«Фактически мы играли 22 травмированными игроками. Было страшно смотреть, что произошло с [Артемом] Ребровым. Но тем не менее, считаю, что команда выжала все, что можно, и смотрелась очень достойно и очень интересно. Если бы она так же играла и в чемпионате, то цены нам бы не было», — поделился впечатлениями от встречи с ТАСС Федун.
Жуков на вопрос, мог ли «Спартак» претендовать на большее, ответил: «Нет, конечно,
Расстроенным остался только главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. «Да, мы расстроены тем, что не смогли победить и не реализовали много моментов. Это игра не была легкой для нас», — сказал он. «Также хотелось бы отметить игру обоих голкиперов “Спартака”, которые хорошо сделали свою работу», — подчеркнул специалист.
В другом матче группы «Севилья» на своем поле разгромила словенский «Марибор» (3:0). Лидирует в квартете «Севилья» (4 очка), далее расположились «Ливерпуль» и «Спартак» (по 2), замыкает турнирную таблицу «Марибор» (1). В третьем туре «Спартак» примет «Севилью», а «Марибор» — «Ливерпуль». Встречи пройдут 17 октября.
|26.09.2017 21:45
|Зрители 43376
|Групповой турнир: Группа E
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Юрген Клопп
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|4
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Боковой судья
|Сириль Гренгор (Франция)
|Боковой судья
|Николя Дано (Франция)
|Николя Ренвий (Франция)
|Рюдди Бюке (Франция)
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