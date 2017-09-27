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СПАРТАК

РЕБРОВ — 7,5. Совершил несколько сэйвов. Особенно эффектно выглядело спасение после удара Фирмину с линии вратарской. В середине второго тайма получил травму в столкновении с Салахом и был заменен на Селихова.

ЕЩЕНКО — 5,5. Не всегда успевал за Мане. Был обыгран в моменте с голом Коутинью. Несмотря на проблемы в обороне старался подключаться к атакам. Нанес опасный удар в начале второго тайма.

КУТЕПОВ — 5,5. Не всегда справлялся с нападающими «Ливерпуля». После его неловкой попытки остановить мяч только чудо спасло «Спартак» от гола Фирмину. Упустил Салаха в добавленное время.

ТАСКИ — 6,0. Периодически не успевал за Мане и Салахом, но обошелся без результативных ошибок. Здорово страховал партнеров. Заблокировал опасный удар Салаха в первом тайме.

БОККЕТТИ — 6,5. У него были помарки, но он оправдался за все огромным количеством подборов и перехватов. Отдал много длинных передач в атаку. После одного из таких пасов Самедов заработал голевой штрафной.

ДЖИКИЯ — 6,0. Действовал неброско, но без заметных ошибок.

САМЕДОВ — 6,0. Заработал голевой штрафной, классно разгонял атаки по флангу. Помогал в обороне Ещенко, но не всегда удачно. Оказался отыгранным в эпизоде с голом Коутинью.

ФЕРНАНДУ — 6,5. Сделал несколько классных передач на Луиза Адриану. Забил важнейший гол ударом со штрафного. В обороне был небезупречен.

ПАШАЛИЧ — 5,0. Часто терял мяч, действовал медленно в атаке.

ПОПОВ — 6,0. Очень много двигался, появлялся на обеих флангах, помогал Ещенко бороться с Коутинью. Отдал несколько хороших обостряющих передач.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 6,0. Неубедительно сыграл в атаке. В первом тайме имел шанс удвоить счет, но загубил перспективную атаку. Зато по полной программе помогал обороне — особенно, при стандартах.

СЕЛИХОВ — 7,5. Заменил Реброва по ходу сложнейшего матча. Спас «Спартак» после удара Салаха в добавленное время.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,5. Помог красно-белым удержать ничью в концовке игры.

ПЕДРО РОША — б/о.

ЛИВЕРПУЛЬ

КАРИУС — 5,5. У него было немного работы. Не справился едва ли не с единственным по-настоящему опасным ударом по воротам.

АЛЕКСАНДР-АРНОЛЬД — 6,5. Очень активно подключался к атакам. Раздал массу опасных передач с фланга. Отметился опаснейшим ударом во втором тайме.

МАТИП — 6,0. Отыграл без заметных ошибок. Начинал атаки длинными передачами.

ЛОВРЕН — 6,0. Регулярно выигрывал борьбу у Луиза Адриану.

АЛЬБЕРТО МОРЕНО — 6,0. Здорово поддерживал Мане в атаке. В обороне не всегда справлялся с Самедовым и Ещенко.

ХЕНДЕРСОН — 5,5. «Ливерпуль» часто начинал атаки через Хендерсона. Именно он испортил убойный момент в конце первого тайма плохой передачей на Мане.

ЭМРЕ ДЖАН — 5,5. В разрушении действовал жестко, заработал желтую карточку в самом начале игры. В созидании большого участия не принимал.

ФИЛИППЕ КОУТИНЬЮ — 7,0. «Привез» голевой штрафной, но исправился отменным мячом в ворота «Спартака».

САЛАХ — 6,5. Прессинговал оборону «Спартака», взрывался рывками и неожиданными ударами, но упустил много голевых моментов.

МАНЕ — 7,5. Затерзал Ещенко на фланге, регулярно отдавал острые передачи в штрафную, опасно смещался в центр. Здорово обыгрался с Коутинью в моменте с голом.

РОБЕРТУ ФИРМИНУ — 5,0. Главный антигерой матча у англичан. Упустил очень много голевых моментов.

СТАРРИДЖ — 5,5. В концовке мог принести победу «Ливерпулю», но не переиграл Селихова. В остальное время выглядел слабее Мане.

ВАЙНАЛДУМ — 5,5. Не помог «Ливерпулю» во время финального наступления.