Ребров и Селихов — по 7,5 за вратарские подвиги
Детально разбираем встречу
красно-белых с «красными».
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СПАРТАК
РЕБРОВ — 7,5. Совершил несколько сэйвов. Особенно эффектно выглядело спасение после удара Фирмину с линии вратарской. В середине второго тайма получил травму в столкновении с Салахом и был заменен на Селихова.
ЕЩЕНКО — 5,5. Не всегда успевал за Мане. Был обыгран в моменте с голом Коутинью. Несмотря на проблемы в обороне старался подключаться к атакам. Нанес опасный удар в начале второго тайма.
КУТЕПОВ — 5,5. Не всегда справлялся с нападающими «Ливерпуля». После его неловкой попытки остановить мяч только чудо спасло «Спартак» от гола Фирмину. Упустил Салаха в добавленное время.
ТАСКИ — 6,0. Периодически не успевал за Мане и Салахом, но обошелся без результативных ошибок. Здорово страховал партнеров. Заблокировал опасный удар Салаха в первом тайме.
БОККЕТТИ — 6,5. У него были помарки, но он оправдался за все огромным количеством подборов и перехватов. Отдал много длинных передач в атаку. После одного из таких пасов Самедов заработал голевой штрафной.
ДЖИКИЯ — 6,0. Действовал неброско, но без заметных ошибок.
САМЕДОВ — 6,0. Заработал голевой штрафной, классно разгонял атаки по флангу. Помогал в обороне Ещенко, но не всегда удачно. Оказался отыгранным в эпизоде с голом Коутинью.
ФЕРНАНДУ — 6,5. Сделал несколько классных передач на Луиза Адриану. Забил важнейший гол ударом со штрафного. В обороне был небезупречен.
ПАШАЛИЧ — 5,0. Часто терял мяч, действовал медленно в атаке.
ПОПОВ — 6,0. Очень много двигался, появлялся на обеих флангах, помогал Ещенко бороться с Коутинью. Отдал несколько хороших обостряющих передач.
ЛУИЗ АДРИАНУ — 6,0. Неубедительно сыграл в атаке. В первом тайме имел шанс удвоить счет, но загубил перспективную атаку. Зато по полной программе помогал обороне — особенно, при стандартах.
СЕЛИХОВ — 7,5. Заменил Реброва по ходу сложнейшего матча. Спас «Спартак» после удара Салаха в добавленное время.
МЕЛЬГАРЕХО — 5,5. Помог
ПЕДРО РОША — б/о.
ЛИВЕРПУЛЬ
КАРИУС — 5,5. У него было немного работы. Не справился едва ли не с единственным
МАТИП — 6,0. Отыграл без заметных ошибок. Начинал атаки длинными передачами.
ЛОВРЕН — 6,0. Регулярно выигрывал борьбу у Луиза Адриану.
АЛЬБЕРТО МОРЕНО — 6,0. Здорово поддерживал Мане в атаке. В обороне не всегда справлялся с Самедовым и Ещенко.
ХЕНДЕРСОН — 5,5. «Ливерпуль» часто начинал атаки через Хендерсона. Именно он испортил убойный момент в конце первого тайма плохой передачей на Мане.
ЭМРЕ ДЖАН — 5,5. В разрушении действовал жестко, заработал желтую карточку в самом начале игры. В созидании большого участия не принимал.
ФИЛИППЕ КОУТИНЬЮ — 7,0. «Привез» голевой штрафной, но исправился отменным мячом в ворота «Спартака».
САЛАХ — 6,5. Прессинговал оборону «Спартака», взрывался рывками и неожиданными ударами, но упустил много голевых моментов.
МАНЕ — 7,5. Затерзал Ещенко на фланге, регулярно отдавал острые передачи в штрафную, опасно смещался в центр. Здорово обыгрался с Коутинью в моменте с голом.
РОБЕРТУ ФИРМИНУ — 5,0. Главный антигерой матча у англичан. Упустил очень много голевых моментов.
СТАРРИДЖ — 5,5. В концовке мог принести победу «Ливерпулю», но не переиграл Селихова. В остальное время выглядел слабее Мане.
ВАЙНАЛДУМ — 5,5. Не помог «Ливерпулю» во время финального наступления.
|26.09.2017 21:45
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|Групповой турнир: Группа E
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|4
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Боковой судья
|Сириль Гренгор (Франция)
|Боковой судья
|Николя Дано (Франция)
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|Рюдди Бюке (Франция)
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