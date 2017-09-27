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27 сентября 2017, 1:42 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Ребров и Селихов — по 7,5 за вратарские подвиги

Детально разбираем встречу красно-белых с «красными».

Спартак — Ливерпуль. Оценки СЭ Увеличить
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СПАРТАК

РЕБРОВ — 7,5. Совершил несколько сэйвов. Особенно эффектно выглядело спасение после удара Фирмину с линии вратарской. В середине второго тайма получил травму в столкновении с Салахом и был заменен на Селихова.

ЕЩЕНКО — 5,5. Не всегда успевал за Мане. Был обыгран в моменте с голом Коутинью. Несмотря на проблемы в обороне старался подключаться к атакам. Нанес опасный удар в начале второго тайма.

КУТЕПОВ — 5,5. Не всегда справлялся с нападающими «Ливерпуля». После его неловкой попытки остановить мяч только чудо спасло «Спартак» от гола Фирмину. Упустил Салаха в добавленное время.

ТАСКИ — 6,0. Периодически не успевал за Мане и Салахом, но обошелся без результативных ошибок. Здорово страховал партнеров. Заблокировал опасный удар Салаха в первом тайме.

БОККЕТТИ — 6,5. У него были помарки, но он оправдался за все огромным количеством подборов и перехватов. Отдал много длинных передач в атаку. После одного из таких пасов Самедов заработал голевой штрафной.

ДЖИКИЯ — 6,0. Действовал неброско, но без заметных ошибок.

САМЕДОВ — 6,0. Заработал голевой штрафной, классно разгонял атаки по флангу. Помогал в обороне Ещенко, но не всегда удачно. Оказался отыгранным в эпизоде с голом Коутинью.

ФЕРНАНДУ — 6,5. Сделал несколько классных передач на Луиза Адриану. Забил важнейший гол ударом со штрафного. В обороне был небезупречен.

ПАШАЛИЧ — 5,0. Часто терял мяч, действовал медленно в атаке.

ПОПОВ — 6,0. Очень много двигался, появлялся на обеих флангах, помогал Ещенко бороться с Коутинью. Отдал несколько хороших обостряющих передач.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 6,0. Неубедительно сыграл в атаке. В первом тайме имел шанс удвоить счет, но загубил перспективную атаку. Зато по полной программе помогал обороне — особенно, при стандартах.

СЕЛИХОВ — 7,5. Заменил Реброва по ходу сложнейшего матча. Спас «Спартак» после удара Салаха в добавленное время.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,5. Помог красно-белым удержать ничью в концовке игры.

ПЕДРО РОША — б/о.

ЛИВЕРПУЛЬ

КАРИУС — 5,5. У него было немного работы. Не справился едва ли не с единственным по-настоящему опасным ударом по воротам.

АЛЕКСАНДР-АРНОЛЬД — 6,5. Очень активно подключался к атакам. Раздал массу опасных передач с фланга. Отметился опаснейшим ударом во втором тайме.

МАТИП — 6,0. Отыграл без заметных ошибок. Начинал атаки длинными передачами.

ЛОВРЕН — 6,0. Регулярно выигрывал борьбу у Луиза Адриану.

АЛЬБЕРТО МОРЕНО — 6,0. Здорово поддерживал Мане в атаке. В обороне не всегда справлялся с Самедовым и Ещенко.

ХЕНДЕРСОН — 5,5. «Ливерпуль» часто начинал атаки через Хендерсона. Именно он испортил убойный момент в конце первого тайма плохой передачей на Мане.

ЭМРЕ ДЖАН — 5,5. В разрушении действовал жестко, заработал желтую карточку в самом начале игры. В созидании большого участия не принимал.

ФИЛИППЕ КОУТИНЬЮ — 7,0. «Привез» голевой штрафной, но исправился отменным мячом в ворота «Спартака».

САЛАХ — 6,5. Прессинговал оборону «Спартака», взрывался рывками и неожиданными ударами, но упустил много голевых моментов.

МАНЕ — 7,5. Затерзал Ещенко на фланге, регулярно отдавал острые передачи в штрафную, опасно смещался в центр. Здорово обыгрался с Коутинью в моменте с голом.

РОБЕРТУ ФИРМИНУ — 5,0. Главный антигерой матча у англичан. Упустил очень много голевых моментов.

СТАРРИДЖ — 5,5. В концовке мог принести победу «Ливерпулю», но не переиграл Селихова. В остальное время выглядел слабее Мане.

ВАЙНАЛДУМ — 5,5. Не помог «Ливерпулю» во время финального наступления.

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
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(к)
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