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27 сентября 2017, 1:18 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Самедов надеется, что избежал серьезной травмы в игре с «Ливерпулем»

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полузащитник «Спартака» Александр Самедов надеется, что избежал серьезного повреждения в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом он рассказал журналистам.

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© ИТАР-ТАСС

«Спартак» сыграл дома вничью с английской командой со счетом 1:1. Самедов был заменен во втором тайме в результате повреждения.

«Надеюсь, что избежал серьезного повреждения, обследование покажет. Я бы не стал искать тут причину в тренировках, просто мы играем в плотном графике, и в этом вся причина, — сказал Самедов. — Конечно, “Ливерпуль” — это космический уровень. Играть было сложно, поэтому у меня начало сводить ноги».

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью» 17 октября.

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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