Самедов надеется, что избежал серьезной травмы в игре с «Ливерпулем»

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«Спартак» сыграл дома вничью с английской командой со счетом 1:1. Самедов был заменен во втором тайме в результате повреждения.

«Надеюсь, что избежал серьезного повреждения, обследование покажет. Я бы не стал искать тут причину в тренировках, просто мы играем в плотном графике, и в этом вся причина, — сказал Самедов. — Конечно, “Ливерпуль” — это космический уровень. Играть было сложно, поэтому у меня начало сводить ноги».

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью» 17 октября.