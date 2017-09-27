Самедов надеется, что избежал серьезной травмы в игре с «Ливерпулем»
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полузащитник «Спартака» Александр Самедов надеется, что избежал серьезного повреждения в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом он рассказал журналистам.
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«Спартак» сыграл дома вничью с английской командой со счетом 1:1. Самедов был заменен во втором тайме в результате повреждения.
«Надеюсь, что избежал серьезного повреждения, обследование покажет. Я бы не стал искать тут причину в тренировках, просто мы играем в плотном графике, и в этом вся причина, — сказал Самедов. — Конечно, “Ливерпуль” — это космический уровень. Играть было сложно, поэтому у меня начало сводить ноги».
В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью» 17 октября.
|26.09.2017 21:45
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|Групповой турнир: Группа E
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Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Юрген Клопп
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|4
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Боковой судья
|Сириль Гренгор (Франция)
|Боковой судья
|Николя Дано (Франция)
|Николя Ренвий (Франция)
|Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
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- Капитан команды
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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