Жуков: «Спартак» в матче с «Ливерпулем» не мог претендовать на большее, чем ничья
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ничья была максимально возможным результатом для московского «Спартака» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с английским «Ливерпулем». Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
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Игра состоялась в Москве во вторник и завершилась со счетом 1:1.
«Результатом доволен. В чемпионате России надо бороться так же, как сегодня, тогда все будет. Ведь сегодня было сложно, но смогли», — сказал Жуков.
На вопрос, мог ли «Спартак» претендовать на большее в матче с «Ливерпулем», президент ОКР ответил: «Нет, конечно, все-таки половины состава не было, да и “Ливерпуль” — прекрасная команда».
«Плей-офф? Почему бы и нет, если будут показывать такую игру и в дальнейшем», — отметил Жуков, являющийся болельщиком «Спартака».
В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью», словенский «Марибор» сыграет дома с «Ливерпулем». Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе лидирует «Севилья», набравшая четыре очка, далее следуют «Ливерпуль» и «Спартак», имеющие по два очка, на последнем четвертом месте с одним очком находится «Марибор».