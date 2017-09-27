ПСЖ сыграет с «Баварией» в матче Лиги чемпионов

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Мадридский «Атлетико» в рамках группы С проведет первый матч Лиги чемпионов на своем новом стадионе «Ванда Метрополитано», где команда Диего Симеоне пока не пропускает мячей и не теряет очков. Хотя «Атлетико» из-за подготовки арены стартовал в чемпионате Испании с трех подряд гостевых матчей, команда уступает в таблице лишь «Барселоне», а в последнем матче обыграла идущую третьей «Севилью» — 2:0. Летом из-за наложенного запрета «Атлетико» не смог усилить состав, однако клуб не потерял никого из лидеров, сохранив свои позиции топ-команды.

«Атлетико» и «Челси» попали в «группу смерти», где также выступает вице-чемпион Италии «Рома». Именно в Риме испанский столичный клуб стартовал в Лиге чемпионов, добившись стратегически успешного результата — нулевой ничьей. «Челси», в свою очередь, разгромил со счетом 6:0 аутсайдера азербайджанский «Карабах».

Матчи между тремя фаворитами будут иметь решающее значение, так как вряд ли «Атлетико», «Челси» или «Рома» подарят очки азербайджанцам. «Челси», спустя сезон вернувшийся в Лигу чемпионов, считается одним из фаворитов турнира, хотя команда Антонио Конте на старте сезона выступает неровно. Летом в «Челси» поменялся центрфорвард — вместо Диего Косты, который на днях вернулся в «Атлетико», в клуб Романа Абрамовича пришел другой испанец — Альваро Мората, ранее выступавший за мадридский «Реал».

Матч между «Атлетико» и «Челси» начнется в 21:45 мск. «Карабах» и «Рома» сыграют на Олимпийском стадионе Баку в 19:00 мск.

Неймара проверят «Баварией»

«Пари Сен-Жермен» летом стал главным поставщиком сенсационных новостей, совершив трансферы Неймара и Кильяна Мбаппе общей стоимостью в €400 млн, и к команде Унаи Эмери в нынешней Лиге чемпионов приковано пристальное внимание. Катарские инвесторы тратили огромные деньги с прицелом именно на главный еврокубок, хотя и в чемпионате Франции ПСЖ намерен вернуть себе титул, который в прошлом сезоне завоевал «Монако». Пока парижане лидируют, хотя в последнем матче впервые потеряли очки, сыграв в гостях вничью с «Монпелье» (0:0). Эмери в этой встрече предоставил отдых Неймару, в отсутствие которого не сумел забить уругваец Эдинсон Кавани, о конфликте которого с бразильцем в последнее время написано немало газетных статей.

Накануне матча с «Баварией» Эмери снял с себя ответственность, отметив, что Неймар и Кавани пусть сами разбираются, кому бить пенальти, — именно из-за этого разгорелся пожар в парижском клубе.

В группе В «Пари Сен-Жермен» и «Бавария» являются очевидными фаворитами — в стартовых матчах они добились разгромных побед над шотландским «Селтиком» и бельгийским «Андерлехтом» соответственно. Так что в предстоящей игре на кону стоит, по сути, лишь первое место в группе, которое будет иметь значение при жеребьевке 1/8 финала. Выйти туда команды из Парижа и Мюнхена обязаны, пусть «Бавария» начала сезон и не лучшим образом, занимая лишь третье место в чемпионате Германии. В пятницу баварцы на своем поле не сумели обыграть «Вольфсбург» — 2:2.

Матч фаворитов группы пройдет на стадионе «Парк де Пренс» во французской столице в 21:45 мск, в это же время в Брюсселе сыграют «Андерлехт» и «Селтик».

«Барселона» в Лиссабоне

В группе D главные фавориты «Барселона» и «Ювентус» уже сыграли между собой в первом туре, и испанский клуб разгромил соперника с неожиданным для матча этих команд счетом 3:0. «Барселона», провалив стартовые встречи сезона за Суперкубок Испании с «Реалом», оправилась от шока, связанного с потерей Неймара, и вновь громит одного соперника за другим.

В чемпионате Испании каталонцы победили шесть раз подряд, не оставив шансов на успех и «Ювентусу». В среду «Барселона» в Лиссабоне сыграет с местным «Спортингом», который даже в случае ничьей сохранит вторую строчку. Поэтому решающими для «Спортинга» станут два следующих матча — с «Ювентусом».

«Спортинг», в составе которого теперь выступает бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия, на старте турнира победил в гостях греческий «Олимпиакос» (3:2), так что шансы на выход из группы у португальцев немалые. Как победить «Барселону», партнерам должен рассказать французский защитник Жереми Матье, который в прошлом сезоне был самым слабым звеном в обороне клуба из Каталонии, где с ним без сожаления расстались. Другой защитник «Спортинга» Фабиу Коэнтрау ранее выступал за «Реал», так что слабости «Барселоны» ему тоже известны. Тогда как защитник «Барселоны» Нелсон Семеду ранее играл за главного противника «Спортинга» в чемпионате Португалии — «Бенфику».

Матч пройдет в 21:45 мск на стадионе «Жозе Алваладе». «Ювентус» на домашней арене в Турине примет «Олимпиакос» — потеря чемпионами Италии очков может стоить им весьма дорого, хотя команда уверенно начала национальный турнир, одержав шесть побед на старте.

В среду также состоятся два матча в группе А, где ЦСКА сыграет с английским клубом «Манчестер Юнайтед», а швейцарский «Базель» примет «Бенфику».