Реброву предварительно диагностирован сильный ушиб колена

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Во вторник «Спартак» сыграл вничью со счетом 1:1 с английским «Ливерпулем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Ребров был заменен на 68-й минуте из- за травмы.

«У Реброва пока диагностирован сильный ушиб коленного сустава, завтра вечером узнаем точно [диагноз]. “Кресты”? Подозрение есть, но сейчас говорить об этом рано», — сказал Вартапетов.

По словам медика, Ребров после матча был отправлен на прохождение допинг-контроля. «Реброва взяли на допинг-контроль. Таков жребий. Только если бы его увезли в больницу, его бы не взяли [на допинг-контроль]», — отметил Вартапетов.

В нынешнем сезоне футболисты «Спартака» в общей сложности получили больше 20 травм. «Может быть, это проклятие, злой рок. Но у нас есть версия на этот счет [на счет большого количества травм], но пока озвучивать ее не будем», — сказал врач «Спартака». На вопрос, как себя чувствует замененный в концовке матча с «Ливерпулем» спартаковский полузащитник Александр Самедов, Вартапетов ответил: «У него спазм».

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью», словенский «Марибор» сыграет дома с «Ливерпулем». Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе лидирует «Севилья», набравшая четыре очка, далее следуют «Ливерпуль» и «Спартак», имеющие по два очка, а на последнем четвертом месте с одним очком находится «Марибор».