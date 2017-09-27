«Спартак»: выжили!

Ничего перед игрой не говорило в пользу «Спартака», не было ни одного рационального аргумента, только слепая вера, которая как раз и заставляет творить невозможное. Когда во время гимна Лиги чемпионов стадион засверкал красным и серебряным, развернул полотно с гладиаторским девизом Win or die («Победа или смерть»), хотелось верить вместе со всеми. Неважно, что нет Промеса, неважно, что в чемпионате катастрофа, неважно, что там Мане, а здесь Ещенко. Именно в этот вечер должно было случиться невероятное.

И спартаковцы все для этого делали — как трибуны, так и футболисты. Один за всех и все за одного.

Минут через двадцать оглушительного рева, не дававшего спокойно смотреть на поле, пришла мысль: с этим «Ливерпулем» можно играть. Гости создали один очень хороший момент и пару неплохих, «Спартак» — почти ничего кроме огромного желания и дисциплины. Но их было так много, что разница в классе не резала глаза. Даже после красивого гола «Ливерпуля» не возникло ощущения, что приехала другая лига — только жуткая досада на ошибки, какие случаются и в родной РФПЛ.

Тем более, гол этот «Ливерпуль» забил после «Спартака». В тот момент, когда вера в чудо из абстрактной в мечты превращалась в нечто осязаемое.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash">#ЛигаЧемпионов</a>. Группа E. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hash">#СпартакЛиверпуль</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SpartakLFC?src=hash">#SpartakLFC</a> 1:0 23' Фернандо <a href="https://t.co/4AphYC0DVR">pic.twitter.com/4AphYC0DVR</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/912757431935098886">26 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Это была типично карреровская атака на кураже. Не совсем понятная по мысли, но очень конкретная по намерениям. Вырванный с мясом подбор, заработанный на последних усилиях фол. И, конечно, удар Фернанду. Кажется, что к мячу в этот момент вместе с бразильцем подошли все те, кто забивал за «Спартак» в самые славные моменты истории. Как Цымбаларь «Реалу», Тихонов — «Интеру», Калиниченко — «Баварии». Бил не Фернанду — били все. Потому и получилось четко в обвод стенки. Вот оно, счастье, да? Но матч только начинался. И вскоре «Ливерпуль» сравнял. А впереди — 45+8 минут в бойцовском клубе.

Мы уходили на перерыв в смятении и с кучей вопросов. Что происходит? Есть ли шанс? Играет ли «Ливерпуль» на полную катушку? Счет 1:1 позволял как надеяться, так и бояться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/LFC">@LFC</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash">#ЛигаЧемпионов</a>. Группа E. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hash">#СпартакЛиверпуль</a> 1:1 31' Филиппе Коутиньо <a href="https://t.co/0vQ55FzZir">pic.twitter.com/0vQ55FzZir</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/912759718296289285">26 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Во втором тайме «Спартак» отбивался — сначала с достоинством, потом с отчаянным героизмом. То, что этого не было в первом тайме, давало надежду. То, что появилось во втором, вернуло к реальности. Проявились все сюжеты, которые крутятся вокруг «Спартака» в этом сезоне — проблемы в обороне, усталость, травмы, вратарский вопрос. Селихов вышел вместо Реброва в самый сложный момент. Жуть, но более кричащего шанса для подвига трудно представить.

Подвиг — именно это и требовали от «Спартака». На зубах вытащить матч, а заодно и Лигу чемпионов, а вместе с ней и сезон. Без Промеса, который ждал этой игры больше всех. Без Зе Луиша, который в конце, когда стало особенно трудно, мог бы цепляться впереди за все мячи. Время шло и шло, и призыв — победа или смерть — вспоминался чаще. Футбол окончательно превратился в бой, а «Спартак» — в гладиаторов, которых оставалось все меньше. Вслед за Ребровым выбыл Попов, затем — Самедов. Сил не оставалось ни у кого — отсюда и обрезы, и невозможность выйти в нормальную контратаку.

Восемь добавленных минут стали сплошным преодолением. Но зато — с вернувшимся чемпионским фартом, с сумасшедшим сэйвом Селихова уже в самом-самом конце. «Спартак» не победил. Но и не умер. Когда дали финальный свисток, люди на трибунах обнимались. 1:1 с «Ливерпулем» — это жизнь.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.