«Спартак»: выжили!
«Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле.
Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов. А вот собственно с футболом москвичи по-прежнему испытывают проблемы.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ничего перед игрой не говорило в пользу «Спартака», не было ни одного рационального аргумента, только слепая вера, которая как раз и заставляет творить невозможное. Когда во время гимна Лиги чемпионов стадион засверкал красным и серебряным, развернул полотно с гладиаторским девизом Win or die («Победа или смерть»), хотелось верить вместе со всеми. Неважно, что нет Промеса, неважно, что в чемпионате катастрофа, неважно, что там Мане, а здесь Ещенко. Именно в этот вечер должно было случиться невероятное.
И спартаковцы все для этого делали — как трибуны, так и футболисты. Один за всех и все за одного.
Минут через двадцать оглушительного рева, не дававшего спокойно смотреть на поле, пришла мысль: с этим «Ливерпулем» можно играть. Гости создали один очень хороший момент и пару неплохих, «Спартак» — почти ничего кроме огромного желания и дисциплины. Но их было так много, что разница в классе не резала глаза. Даже после красивого гола «Ливерпуля» не возникло ощущения, что приехала другая лига — только жуткая досада на ошибки, какие случаются и в родной РФПЛ.
Тем более, гол этот «Ливерпуль» забил после «Спартака». В тот момент, когда вера в чудо из абстрактной в мечты превращалась в нечто осязаемое.
Это была типично карреровская атака на кураже. Не совсем понятная по мысли, но очень конкретная по намерениям. Вырванный с мясом подбор, заработанный на последних усилиях фол. И, конечно, удар Фернанду. Кажется, что к мячу в этот момент вместе с бразильцем подошли все те, кто забивал за «Спартак» в самые славные моменты истории. Как Цымбаларь «Реалу», Тихонов — «Интеру», Калиниченко — «Баварии». Бил не Фернанду — били все. Потому и получилось четко в обвод стенки. Вот оно, счастье, да? Но матч только начинался. И вскоре «Ливерпуль» сравнял. А впереди — 45+8 минут в бойцовском клубе.
Мы уходили на перерыв в смятении и с кучей вопросов. Что происходит? Есть ли шанс? Играет ли «Ливерпуль» на полную катушку? Счет 1:1 позволял как надеяться, так и бояться.
Во втором тайме «Спартак» отбивался — сначала с достоинством, потом с отчаянным героизмом. То, что этого не было в первом тайме, давало надежду. То, что появилось во втором, вернуло к реальности. Проявились все сюжеты, которые крутятся вокруг «Спартака» в этом сезоне — проблемы в обороне, усталость, травмы, вратарский вопрос. Селихов вышел вместо Реброва в самый сложный момент. Жуть, но более кричащего шанса для подвига трудно представить.
Подвиг — именно это и требовали от «Спартака». На зубах вытащить матч, а заодно и Лигу чемпионов, а вместе с ней и сезон. Без Промеса, который ждал этой игры больше всех. Без Зе Луиша, который в конце, когда стало особенно трудно, мог бы цепляться впереди за все мячи. Время шло и шло, и призыв — победа или смерть — вспоминался чаще. Футбол окончательно превратился в бой, а «Спартак» — в гладиаторов, которых оставалось все меньше. Вслед за Ребровым выбыл Попов, затем — Самедов. Сил не оставалось ни у кого — отсюда и обрезы, и невозможность выйти в нормальную контратаку.
Восемь добавленных минут стали сплошным преодолением. Но зато — с вернувшимся чемпионским фартом, с сумасшедшим сэйвом Селихова уже в
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
|26.09.2017 21:45
|Зрители 43376
|Групповой турнир: Группа E
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Юрген Клопп
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|4
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Боковой судья
|Сириль Гренгор (Франция)
|Боковой судья
|Николя Дано (Франция)
|Николя Ренвий (Франция)
|Рюдди Бюке (Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter