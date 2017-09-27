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27 сентября 2017, 1:03 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Спартак»: выжили!

«Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов. А вот собственно с футболом москвичи по-прежнему испытывают проблемы.

Москва. Спартак - Ливерпуль - 1:1. 23-я минута. Красно-белые празднуют гол. Увеличить
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Ничего перед игрой не говорило в пользу «Спартака», не было ни одного рационального аргумента, только слепая вера, которая как раз и заставляет творить невозможное. Когда во время гимна Лиги чемпионов стадион засверкал красным и серебряным, развернул полотно с гладиаторским девизом Win or die («Победа или смерть»), хотелось верить вместе со всеми. Неважно, что нет Промеса, неважно, что в чемпионате катастрофа, неважно, что там Мане, а здесь Ещенко. Именно в этот вечер должно было случиться невероятное.

И спартаковцы все для этого делали — как трибуны, так и футболисты. Один за всех и все за одного.

Минут через двадцать оглушительного рева, не дававшего спокойно смотреть на поле, пришла мысль: с этим «Ливерпулем» можно играть. Гости создали один очень хороший момент и пару неплохих, «Спартак» — почти ничего кроме огромного желания и дисциплины. Но их было так много, что разница в классе не резала глаза. Даже после красивого гола «Ливерпуля» не возникло ощущения, что приехала другая лига — только жуткая досада на ошибки, какие случаются и в родной РФПЛ.

Тем более, гол этот «Ливерпуль» забил после «Спартака». В тот момент, когда вера в чудо из абстрактной в мечты превращалась в нечто осязаемое.

Это была типично карреровская атака на кураже. Не совсем понятная по мысли, но очень конкретная по намерениям. Вырванный с мясом подбор, заработанный на последних усилиях фол. И, конечно, удар Фернанду. Кажется, что к мячу в этот момент вместе с бразильцем подошли все те, кто забивал за «Спартак» в самые славные моменты истории. Как Цымбаларь «Реалу», Тихонов — «Интеру», Калиниченко — «Баварии». Бил не Фернанду — били все. Потому и получилось четко в обвод стенки. Вот оно, счастье, да? Но матч только начинался. И вскоре «Ливерпуль» сравнял. А впереди — 45+8 минут в бойцовском клубе.

Мы уходили на перерыв в смятении и с кучей вопросов. Что происходит? Есть ли шанс? Играет ли «Ливерпуль» на полную катушку? Счет 1:1 позволял как надеяться, так и бояться.

Во втором тайме «Спартак» отбивался — сначала с достоинством, потом с отчаянным героизмом. То, что этого не было в первом тайме, давало надежду. То, что появилось во втором, вернуло к реальности. Проявились все сюжеты, которые крутятся вокруг «Спартака» в этом сезоне — проблемы в обороне, усталость, травмы, вратарский вопрос. Селихов вышел вместо Реброва в самый сложный момент. Жуть, но более кричащего шанса для подвига трудно представить.

Подвиг — именно это и требовали от «Спартака». На зубах вытащить матч, а заодно и Лигу чемпионов, а вместе с ней и сезон. Без Промеса, который ждал этой игры больше всех. Без Зе Луиша, который в конце, когда стало особенно трудно, мог бы цепляться впереди за все мячи. Время шло и шло, и призыв — победа или смерть — вспоминался чаще. Футбол окончательно превратился в бой, а «Спартак» — в гладиаторов, которых оставалось все меньше. Вслед за Ребровым выбыл Попов, затем — Самедов. Сил не оставалось ни у кого — отсюда и обрезы, и невозможность выйти в нормальную контратаку.

Восемь добавленных минут стали сплошным преодолением. Но зато — с вернувшимся чемпионским фартом, с сумасшедшим сэйвом Селихова уже в самом-самом конце. «Спартак» не победил. Но и не умер. Когда дали финальный свисток, люди на трибунах обнимались. 1:1 с «Ливерпулем» — это жизнь.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
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