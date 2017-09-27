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27 сентября 2017, 0:53 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Вратарь «Спартака» Селихов в игре против «Ливерпуля» хотел показать все, что умеет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вратарь «Спартака» Александр Селихов в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» хотел показать все, что он умеет. Об этом он рассказал в эфире канала «Матч ТВ».

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«Спартак» сыграл с «Ливерпулем» вничью во втором туре группового этапа еврокубка со счетом 1:1. Селихов вышел на 68-й минуте после того, как травму в результате столкновения с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом получил Артем Ребров.

«Надо было выйти и показать, что умею. Я немного волновался, когда начал переодеваться перед выходом на поле, входить в игру было тяжело, — сказал Селихов. — “Ливерпуль” — хорошая команда, и я рад, что все так для нас получилось. Ничья есть ничья, и учитывая, в какой мы сейчас ситуации, это хороший для нас результат».

В следующем туре «Спартак» 17 октября примет испанскую «Севилью».

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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