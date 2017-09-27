Вратарь «Спартака» Селихов в игре против «Ливерпуля» хотел показать все, что умеет

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«Спартак» сыграл с «Ливерпулем» вничью во втором туре группового этапа еврокубка со счетом 1:1. Селихов вышел на 68-й минуте после того, как травму в результате столкновения с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом получил Артем Ребров.

«Надо было выйти и показать, что умею. Я немного волновался, когда начал переодеваться перед выходом на поле, входить в игру было тяжело, — сказал Селихов. — “Ливерпуль” — хорошая команда, и я рад, что все так для нас получилось. Ничья есть ничья, и учитывая, в какой мы сейчас ситуации, это хороший для нас результат».

В следующем туре «Спартак» 17 октября примет испанскую «Севилью».