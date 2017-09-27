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27 сентября 2017, 0:54 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Тренер «Ливерпуля» Клопп назвал великолепным гол, забитый футболистом «Спартака» Фернандо

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Футболист московского «Спартака» Фернандо забил великолепный гол в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Такое мнение журналистам высказал главный тренер английского клуба Юрген Клопп.

Тренер Ливерпуля Клопп назвал великолепным гол забитый футболистом Спартака Фернандо - Фото Увеличить
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«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе «Спартака» отличился Фернандо (23-я минута). У «Ливерпуля» гол забил Филиппе Коутиньо (31).

«Да, мы расстроены тем, что не смогли победить и не реализовали много моментов. Это игра не была легкой для нас. Мы создали несколько хороших шансов, но не смогли забить. Соперник забил после великолепного [исполнения] штрафного», — сказал Клопп.

«Это групповой этап, ничего сложного не произошло, мы еще имеем шансы пройти в следующий раунд. Нам еще предстоит поработать над реализацией моментов. Также хотелось бы отметить игру обоих голкиперов “Спартака”, которые хорошо сделали свою работу», — отметил Клопп.

«Ливерпуль» сможет выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

«Мы знали, что у соперника много проблем из-за большого количества травм, мы знали, как играет соперник, но не смогли победить. Мы реально хотели победить, и все могли это видеть. К следующей нашей игре в строй вернется Квинси Промес (полузащитник “Спартака” пропустил игру из-за травмы — прим. ТАСС) и другие хорошие игроки. В принципе, я уверен, что моя команда сможет выйти из группы», — подчеркнул Клопп.

«Атмосфера на стадионе была просто фантастическая, мне все понравилось. Я старался не очень углубляться в то, что произошло на трибунах в матче “Марибора” и “Спартака”. Конечно, я хотел бы проводить каждый матч при заполненных трибунах», — добавил он.

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью», словенский «Марибор» сыграет дома с «Ливерпулем». Обе игры группы E пройдут 17 октября.

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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Нереализованный пенальти
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