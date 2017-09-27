Тренер «Ливерпуля» Клопп назвал великолепным гол, забитый футболистом «Спартака» Фернандо

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«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе «Спартака» отличился Фернандо (23-я минута). У «Ливерпуля» гол забил Филиппе Коутиньо (31).

«Да, мы расстроены тем, что не смогли победить и не реализовали много моментов. Это игра не была легкой для нас. Мы создали несколько хороших шансов, но не смогли забить. Соперник забил после великолепного [исполнения] штрафного», — сказал Клопп.

«Это групповой этап, ничего сложного не произошло, мы еще имеем шансы пройти в следующий раунд. Нам еще предстоит поработать над реализацией моментов. Также хотелось бы отметить игру обоих голкиперов “Спартака”, которые хорошо сделали свою работу», — отметил Клопп.

«Ливерпуль» сможет выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

«Мы знали, что у соперника много проблем из-за большого количества травм, мы знали, как играет соперник, но не смогли победить. Мы реально хотели победить, и все могли это видеть. К следующей нашей игре в строй вернется Квинси Промес (полузащитник “Спартака” пропустил игру из-за травмы — прим. ТАСС) и другие хорошие игроки. В принципе, я уверен, что моя команда сможет выйти из группы», — подчеркнул Клопп.

«Атмосфера на стадионе была просто фантастическая, мне все понравилось. Я старался не очень углубляться в то, что произошло на трибунах в матче “Марибора” и “Спартака”. Конечно, я хотел бы проводить каждый матч при заполненных трибунах», — добавил он.

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью», словенский «Марибор» сыграет дома с «Ливерпулем». Обе игры группы E пройдут 17 октября.