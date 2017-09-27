Федун: «Спартак» смог добиться ничьей с «Ливерпулем» за счет колоссального настроя

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Игра состоялась в Москве во вторник и завершилась со счетом 1:1.

«Если бы ребята так боролись, как сегодня, в чемпионате не шли бы на 10-м месте. Результатом доволен, все-таки “Ливерпуль” — это совсем другая лига. За счет колоссального настроя и желания бороться мы смогли рассчитывать на позитивный результат», — сказал Федун.

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью», словенский «Марибор» сыграет дома с «Ливерпулем». Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе Е лидирует «Севилья», набравшая четыре очка, далее следуют «Ливерпуль» и «Спартак», имеющие по два очка, а на последнем четвертом месте с одним очком находится «Марибор».