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27 сентября 2017, 0:55 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Федун: «Спартак» смог добиться ничьей с «Ливерпулем» за счет колоссального настроя

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» смог добиться позитивного результата в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с английским «Ливерпулем» благодаря колоссальному желанию и настрою. Такое мнение журналистам высказал владелец «Спартака» Леонид Федун.

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Игра состоялась в Москве во вторник и завершилась со счетом 1:1.

«Если бы ребята так боролись, как сегодня, в чемпионате не шли бы на 10-м месте. Результатом доволен, все-таки “Ливерпуль” — это совсем другая лига. За счет колоссального настроя и желания бороться мы смогли рассчитывать на позитивный результат», — сказал Федун.

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью», словенский «Марибор» сыграет дома с «Ливерпулем». Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе Е лидирует «Севилья», набравшая четыре очка, далее следуют «Ливерпуль» и «Спартак», имеющие по два очка, а на последнем четвертом месте с одним очком находится «Марибор».

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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