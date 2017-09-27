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27 сентября 2017, 0:59 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Каррера: Замены футболистов «Спартака» в матче с «Ливерпулем» связаны с их усталостью

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Спартака» не привыкли к быстрому ритму игры в Лиге чемпионов и причину замен в матче с «Ливерпулем» можно объяснить не мышечными травмами, а усталостью. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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© ИТАР-ТАСС

«Спартак» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1. В ходе игры из-за повреждений были заменены вратарь Артем Ребров, полузащитники Александр Самедов и Ивелин Попов.

«Никаких мышечных травм у игроков не было: ситуацию просто можно объяснить усталостью, так как игроки не привыкли к такому ритму», — сказал Каррера.

Тренер отметил дебютанта Лиги чемпионов голкипера Александра Селихова, который заменил Реброва на 68-й минуте. «Он хорошо вошел в игру, учитывая, что не готовился к этому матчу. К ребятам в этом матче претензий не будет — они сыграли достойно», — подчеркнул специалист.

В следующем туре красно-белые 17 октября дома примут «Севилью».

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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