Каррера: Замены футболистов «Спартака» в матче с «Ливерпулем» связаны с их усталостью
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Спартака» не привыкли к быстрому ритму игры в Лиге чемпионов и причину замен в матче с «Ливерпулем» можно объяснить не мышечными травмами, а усталостью. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
«Спартак» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1. В ходе игры из-за повреждений были заменены вратарь Артем Ребров, полузащитники Александр Самедов и Ивелин Попов.
«Никаких мышечных травм у игроков не было: ситуацию просто можно объяснить усталостью, так как игроки не привыкли к такому ритму», — сказал Каррера.
Тренер отметил дебютанта Лиги чемпионов голкипера Александра Селихова, который заменил Реброва на 68-й минуте. «Он хорошо вошел в игру, учитывая, что не готовился к этому матчу. К ребятам в этом матче претензий не будет — они сыграли достойно», — подчеркнул специалист.
В следующем туре красно-белые 17 октября дома примут «Севилью».