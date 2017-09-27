Каррера: Замены футболистов «Спартака» в матче с «Ливерпулем» связаны с их усталостью

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«Спартак» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1. В ходе игры из-за повреждений были заменены вратарь Артем Ребров, полузащитники Александр Самедов и Ивелин Попов.

«Никаких мышечных травм у игроков не было: ситуацию просто можно объяснить усталостью, так как игроки не привыкли к такому ритму», — сказал Каррера.

Тренер отметил дебютанта Лиги чемпионов голкипера Александра Селихова, который заменил Реброва на 68-й минуте. «Он хорошо вошел в игру, учитывая, что не готовился к этому матчу. К ребятам в этом матче претензий не будет — они сыграли достойно», — подчеркнул специалист.