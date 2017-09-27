Федун назвал провокацией применение пиротехники на трибуне «Спартака» в матче ЛЧ

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«Шашки? Думаю, это провокация, потому что болельщики обещали, что ничего подобного не будет», — сказал Федун.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Спартак» закрытием фанатских секторов на выездном матче против испанской «Севильи» из-за применения петард, одна из которых была запущена в арбитра встречи, в первом матче группового этапа против словенского «Марибора» (1:1). Кроме того, московский клуб был оштрафован на €60 тысяч. Перед игрой с «Ливерпулем» красно-белые обратились к своим болельщикам с просьбой воздержаться от применения пиротехники.

После второго тура Лиги чемпионов «Спартак» занимает третье место в группе E, набрав два очка. Столько же очков у занимающего второе место «Ливерпуля». На первой строчке располагается «Севилья» с четырьмя очками, последнее место занимает «Марибор», набравший один балл.