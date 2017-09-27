Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31136148/
27 сентября 2017, 0:57 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Федун назвал провокацией применение пиротехники на трибуне «Спартака» в матче ЛЧ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Применение пиротехнических изделий на фанатской трибуне «Спартака» в начале матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) похоже на провокацию. Такое мнение журналистам высказал президент московского клуба Леонид Федун.

Федун назвал провокацией применение пиротехники на трибуне Спартака в матче ЛЧ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Шашки? Думаю, это провокация, потому что болельщики обещали, что ничего подобного не будет», — сказал Федун.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Спартак» закрытием фанатских секторов на выездном матче против испанской «Севильи» из-за применения петард, одна из которых была запущена в арбитра встречи, в первом матче группового этапа против словенского «Марибора» (1:1). Кроме того, московский клуб был оштрафован на €60 тысяч. Перед игрой с «Ливерпулем» красно-белые обратились к своим болельщикам с просьбой воздержаться от применения пиротехники.

После второго тура Лиги чемпионов «Спартак» занимает третье место в группе E, набрав два очка. Столько же очков у занимающего второе место «Ливерпуля». На первой строчке располагается «Севилья» с четырьмя очками, последнее место занимает «Марибор», набравший один балл.

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

Федун: "Спартак" смог добиться ничьей с "Ливерпулем" за счет колоссального настроя

Врач: пока у вратаря "Спартака" Реброва диагностирован сильный ушиб колена

Жуков: "Спартак" в матче с "Ливерпулем" не мог претендовать на большее, чем ничья

Колобков: Россия будет руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО в борьбе с допингом