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ОБЪЕДИНЕНИЕ

На «Открытие Арене» расстановка сил в ливерпульском лагере развернулась на 180 градусов. Теперь уже российские поклонники гостей не были заметны на общем спартаковском фоне, стеснялись раскрывать свои предпочтения. А даже если не стеснялись, то цвета их атрибутики все равно по-хамелеонски сливались с домашними.

На первый план вышли истинные англичане. И You'll never walk alone зазвучала совсем иначе. Оно и понятно: сил у англичан было навалом. Ведь в отличие от болельщиков «Спартака», которым чтобы попасть на трибуну D, нужно было преодолеть пешком порядка километра, гостям выделили специальные микроавтобусы, которые доставляли их прямо к сектору. 2 в 1: и гостеприимно, и безопасно. А уже при входе на трибуну им раздавали специальные подарочные майки от РФС с эмблемами двух клубов и надписью «вежливые фаны».

И пели бы англичане самозабвенно все 90 минут, но шикарный гол Фернанду остудил их пыл.

РАЙ И АД СПАРТАКОВСКИХ ФАНАТОВ

А что же хозяева? Как обычно… Организовали потрясающий по красоте перфоманс. Модули на всей арене, гигантский баннер на центральной трибуне «Победа или смерть»…

Вторник. Москва. Баннер фанатов «Спартака». Спорт-Экспресс

Но за воротами снова зажгли дымовые шашки и вывесили баннер, оскорбляющий чувства верующих в честность УЕФА. «Спартаку», учитывая прежние грехи, грозит теперь серьезный штраф. Или того хуже. Но пока можно позволить себе не думать о плохом. Ведь ничья с «Ливерпулем» для «Спартака» в его нынешнем состоянии — чудо, которое того стоит.