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27 сентября 2017, 0:35 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«УЕФА — мафия». «Спартаку» опять грозит штраф?

Что происходило на трибунах «Открытия Арены».

Вторник. Москва. Баннер УЕФА - мафия на фанатской трибуне Спартака. Увеличить
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ОБЪЕДИНЕНИЕ

На «Открытие Арене» расстановка сил в ливерпульском лагере развернулась на 180 градусов. Теперь уже российские поклонники гостей не были заметны на общем спартаковском фоне, стеснялись раскрывать свои предпочтения. А даже если не стеснялись, то цвета их атрибутики все равно по-хамелеонски сливались с домашними.

На первый план вышли истинные англичане. И You'll never walk alone зазвучала совсем иначе. Оно и понятно: сил у англичан было навалом. Ведь в отличие от болельщиков «Спартака», которым чтобы попасть на трибуну D, нужно было преодолеть пешком порядка километра, гостям выделили специальные микроавтобусы, которые доставляли их прямо к сектору. 2 в 1: и гостеприимно, и безопасно. А уже при входе на трибуну им раздавали специальные подарочные майки от РФС с эмблемами двух клубов и надписью «вежливые фаны».

И пели бы англичане самозабвенно все 90 минут, но шикарный гол Фернанду остудил их пыл.

РАЙ И АД СПАРТАКОВСКИХ ФАНАТОВ

А что же хозяева? Как обычно… Организовали потрясающий по красоте перфоманс. Модули на всей арене, гигантский баннер на центральной трибуне «Победа или смерть»…

Вторник. Москва. Баннер фанатов «Спартака».
© Спорт-Экспресс

Но за воротами снова зажгли дымовые шашки и вывесили баннер, оскорбляющий чувства верующих в честность УЕФА. «Спартаку», учитывая прежние грехи, грозит теперь серьезный штраф. Или того хуже. Но пока можно позволить себе не думать о плохом. Ведь ничья с «Ливерпулем» для «Спартака» в его нынешнем состоянии — чудо, которое того стоит.

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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