ЦСКА сыграет с «Манчестер Юнайтед» за лидерство в группе Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Если «Манчестер Юнайтед» является главным фаворитом группы, то армейцам в борьбе за вторую путевку в плей-офф предстоит непростая конкуренция с португальской «Бенфикой» и швейцарским «Базелем». Обыграв в стартовом матче в гостях «Бенфику» (2:1), команда Виктора Гончаренко получила серьезное преимущество. Даже в случае ничьей с английским клубом армейцы сохранят вторую строчку в группе, которая позволяет продолжить борьбу в 1/8 финала.

«Манчестер Юнайтед» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, получив путевку в главный еврокубок. При этом в чемпионате Англии манкунианцы остались лишь шестыми. В нынешнем сезоне МЮ является одним из претендентов на титул — наряду с земляками из «Сити» команда Моуринью лидирует, набрав 16 очков в шести матчах. В субботу «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Саутгемптон» со счетом 1:0 благодаря мячу бельгийца Ромелу Лукаку.

«Манчестер Юнайтед» — самый титулованный клуб Англии, 20-кратный чемпион страны, причем 13 побед были одержаны в эпоху сэра Алекса Фергюсона — с 1992 по 2013 год. После ухода Фергюсона на пенсию «Юнайтед» чемпионат не выигрывал, ограничившись различными кубками. Моуринью, который побеждал с португальским «Порту» и итальянским «Интером» в национальных чемпионатах и Лиге чемпионов, а также выигрывал чемпионаты Англии и Испании с «Челси» и «Реалом», призван вернуть одному из самых популярных клубов мира былую славу.

В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» не побеждал с 2008 года, и вряд ли в нынешнем сезоне команде удастся повторить этот успех, достигнутый в финале с «Челси» в московских «Лужниках». Однако в матче с ЦСКА «Манчестер Юнайтед» будет фаворитом — по составу гости явно превосходят армейский клуб. К тому же гранды всегда нацелены на досрочное решение задачи выхода в плей-офф, чтобы в заключительных встречах предоставить отдых лидерам.

ЦСКА умеет использовать слабости соперника

ЦСКА две недели назад воспользовался слабостями «Бенфики», которая испытывает серьезный игровой спад, одержав волевую победу в Лиссабоне. При этом в чемпионате России армейцы идут лишь на четвертом месте, отставая от лидера «Зенита» на семь очков. Все три поражения в национальном первенстве ЦСКА потерпел на своем поле — от «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата», что подчеркивает неуверенную игру с хорошо организованным в обороне соперником.

Под большим вопросом участие в матче защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который получил сотрясение мозга в субботней встрече чемпионата страны с «Динамо» (0:0). С учетом его бойцовских качеств Гончаренко не исключает его выхода на поле. Не работал вместе с командой во время открытой тренировки во вторник и Алан Дзагоев.

Гончаренко отметил, что его команда обладает достаточным опытом и классом, чтобы достойно противостоять «Манчестер Юнайтед». Задача армейцев — найти слабые места у соперников. Белорусский тренер ожидает на стадионе прекрасную атмосферу. Все билеты уже проданы, и стадион должен хорошо поддержать футболистов ЦСКА.

В составе гостей не сыграют Поль Погба и Маруан Феллаини, однако, по словам Гончаренко, у больших клубов всегда есть, кем заменить лидеров. Жозе Моуринью на пресс- конференции осыпал армейцами комплиментами, в частности, отметив, что нынешний состав ЦСКА — сильнейший из тех, против кого играли команды португальца.

Матч пройдет на столичном стадионе ЦСКА, начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен Юнас Эрикссон из Швеции. В это же время состоится другая встреча группы А — между «Базелем» и «Бенфикой».